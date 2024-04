L’ASP di Enna inaugura i primi progetti terapeutici individualizzati per la salute mentale

Con l’obiettivo di innovare l’approccio alla salute mentale, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sotto la guida del Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia, ha dato avvio ai primi 172 Progetti Terapeutici Individualizzati (P.T.I), finanziati tramite il Budget di Salute. Questa iniziativa si colloca all’interno di un contesto più ampio di riforme e pratiche volte a migliorare l’assistenza e l’inclusione sociale delle persone con disturbi mentali nella regione Siciliana.

Un passo avanti nel percorso di cura

L’adozione dei P.T.I rappresenta un importante passo avanti nella cura e nell’assistenza delle persone con disturbi mentali, garantendo un approccio personalizzato e comunitario al trattamento. I progetti si basano su un modello che predilige l’assistenza domiciliare e l’aggregazione comunitaria, contrastando efficacemente l’istituzionalizzazione e promuovendo l’inclusione sociale. L’innovazione introdotta dall’Asp di Enna trova le sue radici nella legge regionale n. 17 del 2019, che impone a ogni Azienda Sanitaria Provinciale di destinare una quota del proprio bilancio a queste iniziative.

La cooperazione al centro del progetto

La realizzazione dei P.T.I è frutto di un lavoro di rete che coinvolge il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Enna, le cooperative e gli enti del terzo settore. Questa collaborazione rappresenta la chiave di volta per un’assistenza socio-sanitaria estesa ed efficace, che si prefigge di rispondere in modo non residenziale alle esigenze delle persone con disturbi mentali, prevenendo la cronicizzazione e lo stigma sociale. La stipula dei contratti con le realtà del privato sociale sottolinea l’impegno congiunto verso una gestione inclusiva e capillare dell’assistenza.

Dichiarazioni e prospettive future

La Dott.ssa Carmela Murè, Direttore Sostituto del Dipartimento di Salute Mentale, esprime orgoglio per il traguardo raggiunto, sottolineando il valore del lavoro di squadra e la continuità con le politiche del suo predecessore, Dott. Giuseppe Cuccì. L’accento viene posto anche sul ruolo del Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia, il cui impegno si rivolge in modo particolare alle persone in condizioni di fragilità. L’iniziativa segna un momento di svolta nell’offerta sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con l’intento di ampliare e migliorare continuamente le prestazioni a favore della comunità.