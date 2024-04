ASP Enna : avviata la selezione per incarichi nel piano sanitario nazionale

Il processo di selezione per l’assegnazione di incarichi libero-professionali necessari all’attuazione delle linee progettuali del Piano Sanitario Nazionale (PSN) prosegue senza sosta. I progetti inclusi nel PSN beneficiano di finanziamenti aggiuntivi, che superano il budget aziendale ordinario, con l’obbligo di rendicontare dettagliatamente le attività svolte e le spese sostenute.

All’inizio di marzo, la Direzione Strategica ha lanciato degli avvisi per la selezione pubblica di diverse figure professionali, tra cui Logopedisti, Fisioterapisti, Assistenti Sociali e Collaboratori Amministrativi, richiesti per portare avanti gli ambiziosi programmi del PSN. Questi bandi hanno raccolto un grande numero di candidature, tutte presentate rigorosamente entro il termine ultimo del 25 marzo.

Valutazione delle Candidature

Il Servizio Risorse Umane, dopo aver esaminato le molteplici candidature pervenute, ha ultimato la preparazione degli elenchi dei candidati ammessi alle successive fasi di selezione. Queste fasi prevedono sia la valutazione dei titoli acquisiti che colloqui personali, al fine di garantire una scelta oculata e meritocratica.

Alto Interesse e Competizione

Si è registrato un notevole interesse per questi incarichi da parte dei professionisti del settore, segno evidente della qualità e dell’attrattiva delle opportunità offerte dal PSN. Questo fervore dimostra non solo l’elevata competizione tra i candidati ma anche l’importanza strategica che tali figure professionali rivestono nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale, un pilastro fondamentale per l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari del paese.

L’esito delle selezioni, atteso con grande attesa da tutti i candidati, contribuirà a rafforzare ulteriormente il team di professionisti che lavorano al fianco del PSN, garantendo la realizzazione dei suoi obiettivi a beneficio della salute pubblica.