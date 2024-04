Turismo in Sicilia: presenze in aumento durante il periodo pasquale

Un incremento significativo

Il turismo in Sicilia registra un’importante crescita per il periodo pasquale 2024, con una stima che vede un aumento del +1,5% di presenze rispetto all’anno precedente. A trainare questa crescita sono principalmente i visitatori stranieri, i quali mostrano un incremento del +2,3% sul 2023.

L’indagine di Assoturismo Confesercenti

Secondo un’analisi realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, che ha coinvolto 1.308 imprese italiane nel settore della ricettività, il 59% delle presenze turistiche in Sicilia è attribuibile agli stranieri. Questa percentuale è in netto aumento rispetto agli ultimi anni, nonostante un lieve calo (-0,8%) negli spostamenti interni, attribuito alla diminuzione del potere d’acquisto che influisce sulle scelte di consumo.

Preferenze e nazionalità dei turisti

La domanda di turismo italiano si concentra maggiormente sulle località costiere, termali e di ‘altro interesse’. I turisti stranieri, al contrario, prediligono le città d’arte, le località di campagna, collina, laghi e montagna. Le principali nazionalità dei visitatori provengono dall’Europa: i Tedeschi inclini a vacanze a contatto con la natura, i Francesi attratti dalle città d’arte e dal mare, e gli Spagnoli interessati soprattutto alle città d’arte e ai riti pasquali.

Le parole di Vittorio Messina

Vittorio Messina, Presidente di Confesercenti Sicilia e di Assoturismo Confesercenti, esprime soddisfazione per questi risultati, sottolineando come, in controtendenza rispetto al trend nazionale, siano soprattutto gli stranieri a scegliere la Sicilia per le vacanze del ponte pasquale. Questo fenomeno compensa i segnali di stanchezza provenienti dalla domanda nazionale, un aspetto che richiede attenzione vista l’importanza del turismo per l’economia dell’isola.

Piazza Armerina

Un analogo risultato sembrerebbe confermato anche da Piazza Armerina che in provincia ovviamente occupa il primo posto per quanto riguarda le presenza turistiche. I risultati ufficiali sull’andamento turistico nella Città dei Mosaici saranno resi pubblici dalla Regione Siciliana nei prossimi giorni.