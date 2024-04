Piazza Armerina – Assistenza sociale: per 48 famiglie un contributo di 400€ per 3 mesi. Termini e condizioni per richiederlo

Un’iniziativa per le fasce socialmente più deboli Il Comune di Piazza Armerina ha reso noto un importante avviso pubblico rivolto ai suoi cittadini, segnalando l’avvio di una procedura di selezione di 48 soggetti svantaggiati residenti da oltre un anno nel territorio comunale. Questa iniziativa segue la deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 15 febbraio 2024, che ha come obiettivo il “Potenziamento dei servizi sociali comunali” finanziato dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno in concerto con il Ministro dell’Economia e Finanza. Sostegno economico e integrazione sociale L’azione pianificata dai Servizi Sociali prevede l’erogazione di un sostegno economico integrativo, destinato a coprire le necessità primarie delle famiglie più bisognose, senza tuttavia avere il carattere di continuità. L’intervento mira a mitigare le difficoltà quotidiane di queste famiglie fornendo un aiuto economico immediato per superare periodi di particolare difficoltà. In parallelo, l’azione vuole favorire l’integrazione sociale dei beneficiari, spesso a rischio di emarginazione, valorizzando il loro contributo alla comunità. Dettagli sull’erogazione del beneficio I destinatari selezionati riceveranno una “borsa lavoro” una tantum, sotto forma di assistenza economica mensile di 400 euro per tre mesi, con inclusa l’assicurazione RCT ed INAIL a carico del beneficiario. La scelta dei beneficiari, effettuata dal servizio sociale professionale del Comune, si baserà principalmente sulla condizione economica, misurata attraverso l’ISEE, e darà priorità a nuclei familiari già seguiti dai servizi sociali, a uomini o donne soli con figli minori a carico, e a famiglie con presenza di soggetti portatori di handicap. Criteri di esclusione e modalità di candidatura Saranno esclusi dall’intervento quei nuclei familiari che percepiscono già benefici economici da enti o istituzioni, nonché coloro che non rispettano i criteri di selezione dettagliati nel bando. Le famiglie interessate possono candidarsi presentando la necessaria documentazione all’ufficio protocollo del Comune di Piazza Armerina entro le ore 12:00 del 19 aprile 2024. SCARICA QUI IL MODELLO PER LA RICHIESTA