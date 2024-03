La Camera di Commercio di Palermo Enna promuove domani alle 11 il “Forum delle Economie Turismo di UniCredit”

La Camera di Commercio di Palermo Enna promuove il “Forum delle Economie Turismo di UniCredit”, un evento di grande rilevanza per il settore turistico della Sicilia, che si terrà domani a partire dalle 11, nella Sala Terrasi, in via E. Amari, 11, a Palermo. “Di fronte alle sfide globali che caratterizzano il settore turistico, eventi come il Forum delle Economie del Turismo fungono come catalizzatore di idee e soluzioni innovative – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna -. È il momento per la Sicilia di abbracciare un nuovo paradigma, in cui sostenibilità, tecnologia e patrimonio culturale si fondono per offrire un’esperienza turistica senza precedenti. Il nostro impegno è di fare della Sicilia un modello di eccellenza e di innovazione a livello internazionale”.

“Con il nostro Punto Impresa Digitale – sottolinea il segretario generale Guido Barcellona – abbiamo aderito al ‘Tourism digital hub’ – un ecosistema digitale che coinvolgerà tutti gli operatori del settore con l’obiettivo di fornire servizi diversificati per le imprese e i turisti italiani e stranieri. L’hub consentirà alle imprese italiane del settore di raccontare la propria offerta turistica e renderla visibile a livello nazionale e internazionale tramite italia.it . Si tratta di un’iniziativa strategica – conclude – che punta a favorire la connessione dell’intero ecosistema turistico italiano, la sua crescita e la sua promozione nel mondo”.

Questo appuntamento di alto profilo vedrà la partecipazione di figure chiave del panorama turistico e finanziario, con l’intento di discutere le dinamiche attuali e future del turismo in Sicilia, esplorando nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dalla sostenibilità.