Enna – La Confraternita di San Giuseppe organizza la tavolata dedicata al santo e vari festeggiamenti

Anche quest’anno è stato realizzato un programma molto vasto per la festa di San Giuseppe, in collaborazione tra la confraternita ed il Parroco don Giacomo Zangara. Il programma vede

coinvolte varie realtà locali e la cittadinanza intera. Nei giorni tra il 10 ed il 18 Marzo, come da tradizione, si svolgerà la novena al Santo della Provvidenza alle ore 19.00, predicata da Don Pio Lovetti della Diocesi di Tortona. Il primo giorno, domenica 10, anniversario della dedicazione, all’interno del Santuario si svolgerà un concerto realizzato dalla Pro Loco “Melodie di primavera”. Ogni sera della novena inoltre si alterneranno vari gruppi tra cui: lunedì 11 i portatori della Sacra Famiglia, martedì 12 le confraternite della parrocchia (San Giuseppe, Maria SS. del Rosario e Addolorata), mercoledì 13 le donne della tavolata, giovedì 14 le famiglie, venerdì 15 artigiani e commercianti, sabato 16 i panificatori della città e lunedì 18 le professioni solenni dei nuovi confrati.

I festeggiamenti però non terminano qui: quest’anno ricorre anche il 25° anniversario della realizzazione della tavolata che si svolgerà, come ormai tradizione, nel Salone “Padre Gioe”, dal

17 Marzo alle ore 18:00 al 19 Marzo. Il tutto sarà accompagnato la stessa sera dalla presenza del Vespa Club Enna e dal Casten, associazione di auto storiche.

“La tavolata – fanno sapere gli organizzatori – vuole essere espressione di una Chiesa che si fa prossimo cogliendo il monito di Maria: “Non hanno più vino.” Allo stesso modo anche noi vogliamo concorrere a questa richiesta delle membra più fragili della società che, sempre più individualistica, è chiamata a corrispondervi con fraternità e carità”. Martedì 19 Marzo, solennità del Santo Patriarca, si svolgeranno le messe all’interno del Santuario dalle ore 7:00 ogni ora; alle 11.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Rosario Gisana. Nel pomeriggio alle 18:00 la processione con i simulacri raffiguranti la Santa Famiglia di Nazareth, verso il Duomo dove alle 18.30 si celebrerà la Santa Messa, al

termine processione verso la chiesa di San Sebastiano, benedizione e rientro.