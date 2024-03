Previsoni meteo per l’inizio della settimana a Piazza Armerina: tempo instabile e temperature in calo

Piazza Armerina si prepara ad affrontare una settimana all’insegna dell’instabilità meteorologica, con una lieve flessione delle temperature che segna un distacco dalle condizioni climatiche dei giorni scorsi. Tale cambiamento è dovuto all’arrivo di correnti d’aria più fresche provenienti dall’Atlantico, che influenzeranno sensibilmente il clima locale. Durante le ore più calde della giornata, si prevede che le temperature massime si assestino intorno ai 12-14°C, mentre durante le notti si potranno registrare valori minimi compresi tra i 4°C e i 6°C. Una ventilazione moderata, originaria da Ovest e, a partire da mercoledì, da Nord, accompagnerà i cittadini di Piazza Armerina nei loro spostamenti quotidiani.

Per quanto riguarda le precipitazioni, è prevista la possibilità di alcune deboli piogge nelle prime ore del mattino di lunedì 11 marzo, seguite da una giornata di martedì in cui pioggia e schiarite si alterneranno, regalando momenti di tregua agli ombrelli. Il cielo, per gran parte della settimana, si mostrerà nuvoloso, pur concedendo ampie finestre di sereno tra una nuvola e l’altra.

David Cartarrasa per StartNews