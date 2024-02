Enna – Inaugurato il percorso formativo Forgap contro il gioco d’azzardo patologico

Il 20 e 21 Febbraio 2024, la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna è stata teatro del corso FORGAP 2022/2023, inserito nel Progetto Regionale di Formazione per la Prevenzione del Gioco D’Azzardo Patologico. Questa iniziativa, promossa dal CEFPAS su incarico del DASOE, Assessorato Regionale della Salute, Servizio 5 Promozione della Salute, si propone di aggiornare e potenziare le competenze degli operatori sociali e sanitari impegnati contro il Gioco D’Azzardo Patologico (GAP).

Il programma del corso è stato concepito per creare una piattaforma di formazione continua che faciliti lo scambio di buone pratiche e l’interazione tra i vari servizi sul territorio siciliano, includendo momenti laboratoriali e di riflessione su casi clinici. L’obiettivo è quello di consolidare una rete di supporto efficace e dinamica, capace di rispondere con prontezza e competenza alle sfide poste dal GAP.

L’UOC Dipendenze Patologiche dell’ASP di Enna, diretta dalla D.ssa Carmela Murè, ha espresso orgoglio per aver ospitato la prima edizione di questo corso. L’ASP di Enna si è distinta per il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto al gioco d’azzardo patologico, avviando iniziative di sensibilizzazione e prevenzione in tutta la provincia. “Grazie al lavoro incessante del team impegnato sulla prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico,” ha dichiarato la D.ssa Murè, “stiamo lavorando per l’apertura di sportelli per la lotta al sovraindebimento e, nelle prossime settimane, verrà inaugurato un Centro Diurno semi residenziale dedicato esclusivamente a soggetti affetti da GAP.”

Un’innovazione significativa nel trattamento del GAP è rappresentata dall’introduzione della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS), una tecnica che offre nuove speranze per i pazienti, permettendo di modulare l’attività neuronale delle aree cerebrali compromesse.

La valenza del percorso formativo è stata sottolineata anche dal Commissario Straordinario dell’ASP di Enna, Dott. Mario Zappia, che ha evidenziato l’importanza dell’impegno congiunto di enti scolastici, terzo settore e istituzioni sanitarie nel contrasto a questo fenomeno. L’iniziativa gode del supporto del Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario, e della guida scientifica della D.ssa Francesca Picone, responsabile del percorso formativo, che hanno entrambi contribuito significativamente all’avvio e al successo di questo importante progetto educativo.

Attraverso iniziative come il corso FORGAP, la provincia di Enna si pone all’avanguardia nella lotta contro il gioco d’azzardo patologico, dimostrando come l’impegno coordinato e la formazione specifica possano fare la differenza nella prevenzione e nel trattamento di questa complessa dipendenza.