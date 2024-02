Piazza Armerina – “Il berretto a sonagli” di Pirandello in scena a Piazza Armerina

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si appresta ad accogliere sul proprio palcoscenico un classico intramontabile del teatro italiano, “Il Berretto a Sonagli” di Luigi Pirandello. La pièce, messa in scena dalla Nuova Compagnia Sipario, vedrà la luce il prossimo weekend con due rappresentazioni imperdibili. Turi e Federica Amore presentano questo capolavoro pirandelliano, per una serata di grande teatro.

La regia affidata a Turi Amore promette di essere appassionante, capace di trasmettere al pubblico l’essenza profonda e i temi universali dell’opera di Pirandello. Sul palco, oltre ai talenti di Turi e Federica Amore, si esibiranno Santo Di Natale, Mirella Petralia, Luca Micci, Carmela Trovato, Adele Ferlito: attori la cui maestria contribuirà a dare vita alla complessità dei personaggi pirandelliani.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 febbraio alle 21:00 e per la domenica 11 febbraio alle 17:30. I biglietti sono disponibili a un costo di 20 euro per l’intero e 15 euro per il ridotto, e possono essere prenotati contattando i numeri forniti sulla locandina. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito della compagnia o rivolgersi direttamente all’assessorato al turismo e spettacolo della città di Piazza Armerina.

Lucia Sansone per StartNews