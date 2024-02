E’ nato a Gagliano Castelferrato un nuovo gruppo del CTG – Centro Turistico Giovanile

E’ nato a Gagliano Castelferrato un nuovo gruppo del CTG – Centro Turistico Giovanile. Il gruppo conta gia’ ben 110 associati, un numero che continuerà a crescere nei prossimi giorni. Il neo consiglio di amministrazione è costituito da Pina Tamburo Presidente, Giammella Cataldo Vice Presidente, Pignato Anna Maria amministratrice, Battiato Santino segretario, e dai consiglieri Napoli Filippo Cocuzza Santa e Lentini Giuseppe. All’ inaugurazione che si è svolta recentemente alla presenza dei soci di gagliano erano presenti Sigismondo Mannino Presidente regionale dell’ associazione, Manno Luigi consigliere regionale e Gaetana La Mela, presidente del gruppo “Il Girasole” di Agira.

Il Ctg è un’Associazione a carattere nazionale che si interessa di tempo libero, turismo sociale e culturale-ambiente, patrimonio storico-artistico e tradizioni popolari quali strumenti educativi per una crescita umana delle persone, attraverso l’esperienza del gruppo.Nato nel 1949 come opera dell’Azione Cattolica e si è reso autonomo nel 1970, mantenendo inalterate le proprie finalità educative e la propria ispirazione cristiana. Oggi si estende in tutta Italia con gruppi di base, animatori ed operatori volontari, centri di vacanza. Si rivolge a giovani e ad adulti, coprendo tutte le fasce d’età, dai ragazzi agli anziani, puntando sullo “spirito giovanile”.