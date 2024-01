Piazza Armerina – Dalla Regione 81.000 euro per l’illuminazione artistica del Castello Aragonese

La Regione Siciliana ha concesso contributi a 61 Comuni per l’illuminazione artistica dei loro castelli, manieri, fortezze e torri, con un investimento complessivo di 5 milioni di euro. Questa iniziativa non è solo un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale, ma rappresenta anche un passo avanti verso la sostenibilità ambientale.

Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni culturali, sottolinea l’importanza di queste tecnologie innovative che permettono di combinare efficienza energetica e impatto scenico. Questa combinazione offre un duplice beneficio: da un lato, accresce l’attrattiva turistica di queste strutture storiche, dall’altro, garantisce un risparmio energetico e un’impronta ecologica ridotta.

I finanziamenti, provenienti dalla riprogrammazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione, sono destinati a progetti che hanno superato una graduatoria definitiva. Tra questi anche il Castello Aragonese di Piazza Armerina. Questo l’elenco completo dei finanziamenti per la provincia di Enna:

Piazza Armerina Castello Aragonese 81.000,00

Castello di Lombardia 90.000,00

Nicosia Castello di Nicosia 90.000,00

Troina Torre Capitania 53.451,00

Agira Torri castello medievale 84.771,00

Cerami Castello di Cerami 85.500,00

Assoro Castello di Assoro 85.500,00

Sperlinga Castello Medievale 81.525,41

L’illuminazione artistica dei castelli in Sicilia non è soltanto un intervento di restauro estetico; è una strategia che intreccia l’arte, la storia e l’ambiente in un unico filo conduttore. Questa iniziativa, che mira a far risplendere i luoghi della cultura siciliana, promette di diventare un catalizzatore di interesse culturale, turistico ed ecologico, proiettando la Sicilia in una nuova era di valorizzazione del proprio patrimonio storico e naturale.

Nell’immagine il Castello Aragonese di Piazza Armerina