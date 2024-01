Calcio – L’ ASD Piazza Armerina conquista una vittoria cruciale al Sant’Ippolito contro il Cerami

L’Asd Piazza Armerina si è imposta con un convincente 3-2 in casa, al Sant’Ippolito, nel match serrato contro il Cerami. Un risultato di rilievo che non solo cementa il quarto posto della squadra nella classifica ma la avvicina a soli tre punti dal Raddusa, attualmente terzo. Il cammino verso la vetta continua a essere segnato da prestazioni di spessore che delineano un finale di stagione al cardiopalma.

Il prossimo appuntamento per l’Armerina sarà di fondamentale importanza, poiché la squadra affronterà la sfida esterna a Calascibetta contro l’Azzurra, che attualmente occupa l’ultima posizione in classifica. Una gara che, sulla carta, potrebbe sembrare agevole ma che in realtà nasconde le insidie tipiche degli incontri con squadre che lottano per la salvezza.

I gol di questa giornata sono stati un autentico inno al calcio spettacolare, con una grandiosa doppietta di Simone Minacapelli e una rete del solido Bah Mamadou, a suggellare un incontro che resterà nella memoria dei tifosi.

La decima giornata di campionato ha visto anche altri incontri decisivi, come la vittoria dell’Atletico sul Gagliano per 2-0 e quella schiacciante dell’Iudica sul Casale con un netto 3-0. Ma è stata la vittoria dell’Armerina a rubare la scena, un segnale chiaro che il campionato è più vivo che mai e che la lotta per le posizioni di vertice sarà accesa fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

La squadra, con il sostegno dei suoi appassionati tifosi, si prepara ora a dare continuità a queste prestazioni eccellenti, con l’obiettivo di chiudere la stagione in una posizione che faccia onore all’impegno e alla passione dimostrata fino a questo momento.

Di David Cartarrasa