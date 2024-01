Meteo – Incremento delle temperature a Piazza Armerina: un inverno insolitamente mite

La città di Piazza Armerina sta sperimentando un inverno caratterizzato da temperature inusuali, con un significativo incremento termico previsto per Giovedì 25 Gennaio. Questo fenomeno, che segna un deciso distacco dalle condizioni invernali tipiche, è un chiaro esempio di come le condizioni climatiche stiano subendo variazioni.

La situazione meteorologica attuale vede l’alta pressione come protagonista, portando con sé temperature più elevate rispetto alla norma per questo periodo dell’anno. Giovedì 25 Gennaio, in particolare, il termometro raggiungerà un picco di +17°C, un valore notevolmente alto per essere in pieno inverno. La minima prevista sarà di +4°C, con un cielo sereno e soleggiato a dominare la giornata.

Interessante è notare come i venti avranno un ruolo in questo scenario, spostandosi da Ovest durante il giorno a Nord in serata, contribuendo possibilmente a questo incremento termico.

Un confronto con i giorni precedenti mostra un trend crescente nelle temperature. Il 21 Gennaio la minima registrata era di +3°C, scendendo a +1°C il 22 Gennaio e arrivando a 0°C il 23 Gennaio. Questo incremento termico improvviso pone in evidenza la variabilità e l’imprevedibilità del clima attuale.

David Cartarrasa per StartNews