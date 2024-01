Piazza Armerina – Borghi rurali in Sicilia: conferenza della prof.ssa Paola Barbera venerdì 26 gennaio

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO “IGNAZIO NIGRELLI”

IL PROSSIMO VENERDI’ 26 GENNAIO ALLE 17.30 – PIANO TERRA DEL CONVENTO DI SAN PIETRO – VIA GEN. CIANCIO PIAZZA ARMERINA

“Nel luglio 1939 Mussolini annuncia l’ assalto al latifondo, un’azione di smantellamento del sistema agrario di origine feudale permessa dalla realizzazione dei villaggi rurali che ospiteranno case e servizi.

Nell’ottobre 1950 anche la giovane Repubblica italiana lanciò la Riforma agraria che prevedeva l’esproprio coatto e la distribuzione delle terre ai braccianti. Anche in questo caso si progettarono e realizzarono borghi rurali sia in provincia di Enna che nel resto della Sicilia , borghi residenziali e di servizi.

Cosa rimane oggi di quei due tentativi?

Paola Barbera, professoressa ordinaria di Storia dell’Architettura dell’Università di Catania e Presidentessa nazionale della Società scientifica di Storia dell’architettura accompagnerà il pubblico dell’Università Popolare del Tempo Libero “I. Nigrelli” in un viaggio “speciale” attraverso il territorio siciliano