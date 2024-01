Piazza Armerina – Al cinema Garibaldi il film Perfect Days: l’arte del quotidiano nel capolavoro di Wim Wenders

Dal 19 al 24 Gennaio

PERFECT DAYS

Ore 19,00 – 21,30

“Perfect Days”, il film diretto dal celebrato regista Wim Wenders, presentato al Festival di Cannes 2023, è una vera e propria perla cinematografica che esplora con grazia e sensibilità il tema della bellezza nascosta nella quotidianità. La recensione su [Cinematografo.it](https://www.cinematografo.it/recensioni/perfect-days-rxzwvnod) ne esalta le qualità, sottolineando come Wenders abbia creato un’opera toccante e significativa.

Il film narra la storia di Hirayama, interpretato magistralmente da Koji Yakusho, un uomo che si dedica alla pulizia dei gabinetti pubblici a Tokyo. La trama si sviluppa attraverso una routine quotidiana semplice ma ricca di significati profondi, dove Hirayama trova bellezza e significato nelle piccole cose: dalla musica (Otis Redding, Patti Smith, Van Morrison) ai libri, fino alla fotografia degli alberi.

La regia di Wenders è lodata per la sua capacità di catturare la trascendenza nell’ordinario. La pellicola si distingue per la sua natura minimalista e allo stesso tempo profondamente empatica, elevando il quotidiano a un piano quasi poetico e spirituale. Il regista, noto per la sua affezione per il Giappone e per il grande regista Yasujiro Ozu, riesce a rendere omaggio alla cultura e al cinema giapponese in un modo unico e personale.

“Perfect Days” è descritto come un film che, pur trattando temi come la routine e la vita ordinaria, riesce a trasmettere un messaggio potente di soddisfazione personale e beneficio collettivo. È un film di piccole azioni e grandi speranze, che pur mostrando la realtà di compiti umili come pulire i bagni, riesce a catturare l’attenzione dello spettatore e a non lasciarla più.

In conclusione, “Perfect Days” è un film che parla dell’eterno nel qui e ora, attraverso la lente dell’ordinario. È un’opera che celebra la vita quotidiana, trasformando le azioni più semplici in momenti di pura poesia cinematografica. Un film che merita attenzione per la sua unicità nel raccontare storie umane in modo così incisivo e delicato.

Lucia Sansone per StartNews