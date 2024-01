Piazza Armerina – Basket: sconfitta per la Team79 di Maurizio Barravecchia

Il Team 79 Piazza Armerina ha affrontato una difficile trasferta nel campionato di serie C femminile di basket. Le cestiste, guidate dal coach Maurizio Barravecchia, hanno incontrato una squadra agguerrita, il Messina, in una partita che si è conclusa con il punteggio di 57 a 44 a favore del Messina. Nonostante la sconfitta, il Team 79 ha dimostrato comunque spirito di squadra e resilienza. Ogni partita è un’occasione di crescita e apprendimento, e quest’incontro non fa eccezione. Il coach e le giocatrici stanno già pianificando la strategia per le prossime sfide, mantenendo alto il morale e la determinazione.