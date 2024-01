Oleoturismo: un nuovo trend nel turismo sostenibile. La Sicilia punta anche sull’olio d’oliva per attrarre turisti

L’oleoturismo emerge come una delle nuove frontiere nel settore turistico, specialmente in Sicilia. Questa forma di turismo, incentrata sulla produzione olivicola, offre una prospettiva unica per l’esplorazione del territorio in un modo sostenibile e consapevole. Fabio Venezia, parlamentare regionale del Partito Democratico e primo firmatario di un disegno di legge, sottolinea l’importanza dell’oleoturismo nel contesto italiano.

Sicilia, terzo produttore di olio in Italia, contribuisce con circa il 10% dell’intera produzione nazionale. Con oltre 700 frantoi censiti ogni anno, la regione è rinomata per la sua produzione di oli d’oliva di eccellenza, molti dei quali hanno ottenuto la denominazione di origine protetta (DOP). L’obiettivo del disegno di legge è duplice: valorizzare il turismo legato all’olio e promuovere la conoscenza della cultura olivicola del territorio.

Venezia pone l’oleoturismo come un fenomeno culturale ed economico significativo, offrendo varie opportunità. Il parlamentare evidenzia la filiera produttiva dell’olio come un attrattore per i turisti, proponendo il “percorso dell’olio” come un’attrazione unica. Questo approccio non solo favorisce il turismo, ma promuove anche la scoperta dei prodotti di qualità del territorio siciliano.