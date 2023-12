Prime Video: le novità di gennaio 2024

Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, annuncia un inizio d’anno ricco di novità per gennaio 2024. La lista comprende una varietà di serie TV, film e show, sia di produzione internazionale che italiana.

Serie tv

Tra le serie in evidenza figura “Karaoke Night – Talenti senza Vergogna”, condotto da Dargen D’Amico, che promette di essere un format divertente e innovativo. “James May: Our Man in India” segna la terza stagione di avventure dell’ex-conduttore di Top Gear, esplorando le complessità e le meraviglie dell’India.

Film

Il mese di gennaio vede l’arrivo di diversi film attesi. “Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo” e “Insidious – La porta rossa” sono solo alcuni dei titoli che attirano l’attenzione. Da non perdere anche “Killers of the Flower Moon”, un film che promette di essere un’aggiunta significativa al catalogo di Prime Video.

Serie & show

Per gli appassionati di anime e serie TV, Prime Video porta novità come “Naruto: Shippuden – la terza stagione” e “Dragonball Z – la seconda stagione”. Inoltre, per gli amanti del reality, “Drag Den with Manila Luzon: Retribution” aggiunge un tocco di glamour e sfida.

Queste uscite rappresentano solo una parte delle novità che Prime Video ha in serbo per i suoi abbonati, continuando a espandere il proprio catalogo con contenuti di qualità e per tutti i gusti​​.

Ecco un riepilogo delle serie TV, film e show in arrivo su Prime Video a gennaio 2024, come riportato da HDblog.it:

Serie TV:

1. Karaoke Night – Talenti senza Vergogna

2. No Activity – Niente da Segnalare

3. Marry My Husband

4. James May: Our Man in India

5. Hazbin Hotel

6. Expats

Film:

1. Bang Bank

2. Il Nemico

3. Dobbiamo Stare Vicini

4. Gioco di Ruolo

Altre novità del mese:

– Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo

– L’ordine del tempo

– Insidious – La porta rossa

– The Marsh King’s Daughter

– The Forgiven

– Supercool – Strafigo per un giorno

– Volevo un figlio maschio

– Killers of the Flower Moon

– L’ultima volta che siamo stati bambini

– G.I. Joe – La vendetta

– West Side Story

– Harry, ti presento Sally…

– Jurassic World

– Venom

– Easy Girl

– Whiplash

– Tutte le cose che non sai di lui

– Kevin James: Irregardless

Serie e Show:

– Naruto: Shippuden – la terza stagione

– I Cesaroni – le sei stagioni

– Dragonball Z – la seconda stagione

– Gundam Ms 08th Team – la prima stagione

– Gundam 0080: La guerra in tasca – la prima stagione

– Drag Den with Manila Luzon: Retribution

– Fairy Tail – la settima stagione