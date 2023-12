Piazza Armerina- Invito dell’assessore al Commercio Roberta Orlando ai piazzesi: aiutiamo il commercio locale.

UN ACCORATO APPELLO

Roberta Orlando, Assessore al Commercio di Piazza Armerina, rivolge un appello caloroso ai suoi concittadini in occasione delle festività natalizie. Nella sua lettera aperta, Orlando sottolinea l’importanza di questo periodo per la comunità, enfatizzando il valore delle tradizioni e dello spirito di vicinanza che caratterizza la città. Invita tutti a riflettere sull’identità unica di Piazza Armerina e sul ruolo che ciascuno può svolgere nel sostegno dell’economia locale. Attraverso parole incisive e piene di affetto, l’assessore esorta a privilegiare gli acquisti nei negozi e nelle botteghe locali, a favore di un futuro prospero per l’intera comunità.

UNA RICCHEZZA INESTIMABILE

« Cari concittadini – scrive l’assessore – di Piazza Armerina, siamo di fronte a un momento unico nell’anno, una festività che ci riunisce e ci ricorda l’importanza delle nostre tradizioni e della comunità.

Il Natale è l’opportunità perfetta per riflettere su ciò che ci rende unici come cittadini di questa magnifica città.

Nel cuore pulsante di Piazza Armerina abbiamo una ricchezza inestimabile: imprenditori, artigiani, e commercianti che con dedizione e passione perpetuano l’eccellenza del nostro territorio. Dai deliziosi prodotti della nostra cucina, che raccontano storie di gusto e tradizione, alle botteghe artigiane dove l’abilità manuale si tramuta in opere d’arte, ogni angolo della nostra città è un tesoro da scoprire e da valorizzare.»

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

« Quest’anno, più che mai, – continua Roberta Orlando – vi invitiamo a concentrarvi sull’economia locale durante le vostre spese natalizie. Scegliere di acquistare in loco non è solo un atto di sostegno ai nostri commercianti, ma è anche un modo per rafforzare il tessuto economico e sociale della nostra comunità. Ogni acquisto nelle nostre gioiellerie, nei negozi di abbigliamento per adulti e bambini, nelle botteghe di giocattoli e negli esercizi che offrono oggettistica varia, è un passo verso un futuro più prospero per tutti noi. Con questo spirito di comunità e di vicinanza, vi esortiamo a fare scelte consapevoli, a sostenere chi lavora ogni giorno per rendere Piazza Armerina un luogo sempre più bello e accogliente.»

Insieme possiamo fare la differenza.

Con affetto

L’Amministrazione Cammarata e L’Assessore al Commercio Avv. Roberta Orlando

