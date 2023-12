COP28: gli esperti chiedono che il suolo sia considerato come una soluzione al cambiamento climatico, non come una vittima

139 nazioni hanno sottoscritto una dichiarazione storica su cibo, agricoltura e clima alla COP28, in assoluto la dichiarazione più unanime di questa COP ad oggi. Si tratta di un dato incoraggiante. Queste nazioni ospitano oltre 5,7 miliardi di persone, 500 milioni di agricoltori e producono il 70% del cibo che mangiamo.

Tuttavia, alla COP28, gli esperti chiedono una modifica sostanziale della dichiarazione: l’agricoltura viene descritta come bisognosa di “adattamento”, piuttosto che come strumento di “mitigazione” del cambiamento climatico.

Perché questo è importante? I sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni globali di gas serra e gli esperti concordano sul fatto che una transizione globale verso l’agricoltura rigenerativa non solo attenuerebbe questo impatto, ma potrebbe anche sequestrare circa il 27% delle emissioni necessarie per mantenere il riscaldamento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi. Con l’agricoltura rigenerativa, i terreni che rilasciano carbonio diventano invece spugne di carbonio, rendendo i terreni agricoli non neutri ma negativi in termini di CO₂…

Non si tratta solo di una questione di percezione e di semantica, ma principalmente di una questione di investimenti. La disparità nel rapporto di stanziamento dei fondi tra adattamento e mitigazione è enorme – circa 1:10 (ad esempio $46 billioni – $571 billioni nel 2019-2020). Per passare alle pratiche di rigenerazione ( copertura delle colture, rotazione delle colture, pratiche di non coltivazione), gli agricoltori hanno bisogno di un sostegno finanziario. Questo rapporto non è cambiato drasticamente nel frattempo ed è ben lontano dalla parità stabilita dall’Accordo di Parigi.

Parlando di questo argomento, il Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dell’Iniziativa Fondiaria Globale del G20 della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione, Dott. Muralee Thummarukuddy, ha dichiarato: “Si tratta di una questione davvero cruciale per la nostra sopravvivenza. Il suolo si sta degradando rapidamente e con esso la nostra sicurezza alimentare e il potenziale di sequestro del carbonio del suolo. Gli agricoltori sono in prima linea nel cambiamento climatico. Per molti versi, il nostro futuro è nelle loro mani. Invece di vederli come vittime, dobbiamo considerarli come agenti determinanti del cambiamento. Impiegando pratiche agricole rispettose del suolo, possono incrementare il loro reddito, contribuendo allo stesso tempo a immagazzinare collettivamente molto più carbonio di quanto non possa fare qualsiasi altra soluzione tecnologica della Silicon Valley. Ma per farlo, hanno bisogno di investimenti iniziali e di un sostegno basato su incentivi”.

Parlando della situazione, Praveena Sridhar, CTO del movimento Salva il Suolo, ha dichiarato: “Se potessi cambiare 5 cose di questa dichiarazione, sarebbe cambiare la stessa parola 5 volte: “adattamento” in “mitigazione”. Questa storica dichiarazione sull’agricoltura è, senza dubbio, da celebrare. Il suolo ha guadagnato una posizione più rilevante in questa COP, ma è fondamentale che l’enorme potenziale dei suoli sani e fertili di sequestrare il carbonio e fornire sicurezza alimentare a una popolazione globale in crescita riceva maggiore attenzione”.

V.T. Valluvan, un agricoltore indiano che ha adottato pratiche di gestione sostenibile del suolo ed è ora direttore dell’organizzazione di produttori agricoli Velliangiri Uzhavan, ha aggiunto: “Si tratta anche di una questione di benessere degli agricoltori. Nel Sud del mondo si assiste a una spirale di suicidi tra i contadini, con milioni di noi che vivono in condizioni di impoverimento e non sanno che la gestione sostenibile del suolo può essere la via d’uscita. Un suolo sano è una soluzione per il pianeta e per l’agricoltore”.

Parlando al Padiglione di Salva il Suolo alla COP28, la dott.ssa Rosa Maria Poch, Presidente del Gruppo Tecnico Intergovernativo sul Suolo, ha dichiarato: “È giunto il momento di riconoscere che occupandoci del suolo, il più grande ecosistema vivente del mondo, e prendendoci cura di esso, potremmo trovare le risposte che abbiamo sempre cercato”.

Il fondatore di Salva il Suolo e famoso Yogi indiano Sadhguru, considerato una voce di spicco per la salute del suolo a livello globale, è stato invitato a unirsi ai leader mondiali per la sessione plenaria di “Trasformare i sistemi alimentari”. Ha spiegato che: “La fonte di ogni vita e sostentamento è un suolo ricco. Senza l’affermazione e l’attuazione di misure di conservazione del suolo, le ripercussioni devastanti sui mezzi di sussistenza degli agricoltori, sui cambiamenti climatici e sulle migrazioni non pianificate saranno senza precedenti. Ora è il momento. #SaveSoil”. – Sadhguru

Salva il Suolo è un movimento popolare globale (sostenuto, tra gli altri, da UNCCD, UNEP, UNFAO, IUCN e Programma Alimentare Mondiale) che supporta i governi nell’adozione di politiche per la salute del suolo.

