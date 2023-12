Ospedale Umberto I di Enna premiato con due bollini rosa per la salute femminile

L’Ospedale Umberto I di Enna, premiato con due Bollini Rosa dalla Fondazione Onda, si distingue per l’attenzione alla salute femminile. Il riconoscimento si inserisce nell’ambito dell’impegno della Fondazione Onda per promuovere un approccio gender-oriented in ambito sanitario. La premiazione riconosce l’impegno dell’ospedale nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili, oltre a quelle comuni ad entrambi i generi. Il premio è un segno di eccellenza per gli ospedali che offrono percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati e di alta qualità, con una particolare attenzione all’accoglienza e al supporto delle donne e delle vittime di violenza.

L’Ospedale Umberto I, grazie all’impegno del personale e alla sua direzione, rappresenta un modello di cura inclusivo e sensibile alle esigenze specifiche del genere femminile. Questo premio rafforza ulteriormente l’impegno dell’ospedale per migliorare e innovare i servizi offerti alla comunità.

