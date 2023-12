Operazione “Natale Sicuro” della Guardia di Finanza di Enna: sequestrati oltre 19.000 prodotti non conformi

La Guardia di Finanza di Enna, nell’ambito dell’operazione “Natale Sicuro“, ha sequestrato oltre 19.000 prodotti, tra oggettistica e addobbi natalizi, non conformi al Codice del Consumo. Questa azione è parte di un ampio piano di controlli per le festività. I prodotti, privi di etichette e non conformi alle normative sulla sicurezza e informazione dei consumatori, sono stati trovati in un esercizio commerciale della grande distribuzione. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sottolinea i diritti fondamentali dei consumatori, inclusi la salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti, oltre alla corretta informazione e pubblicità.

Il titolare dell’attività è stato segnalato per le sanzioni previste, che possono arrivare fino a €25.823,00. Questo sequestro dimostra l’impegno continuo della Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza dei consumatori e un mercato equo.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato