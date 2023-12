Visita del Generale Spina alla caserma “Gallo” di Enna

Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha recentemente visitato la Caserma “Gallo” di Enna per portare auguri natalizi ai militari del Comando Provinciale. Era presente anche il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Franchi, insieme ad altri ufficiali, comandanti di stazione, e rappresentanti dei vari reparti. Durante la visita, il Generale Spina ha elogiato alcuni militari per il loro impegno nella prevenzione e contrasto alla criminalità. Ha inoltre sottolineato l’importanza del supporto familiare per i militari. Un momento speciale è stato lo scambio di saluti con il Maresciallo Maggiore in congedo Giuseppe Incarbona, 94 anni. La giornata si è conclusa con una funzione religiosa celebrata da Don Rosario Scibilia, Cappellano militare per l’Arma dei Carabinieri per la Sicilia Orientale.

