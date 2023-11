Enti locali e le nuove opportunità di finanziamento. Se ne è parlato in un incontro organizzato dall’Anci Sicilia.

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28715505_1699978130-1.mp3

La Sicilia si affaccia oggi su un orizzonte di rinnovamento e crescita, grazie alle nuove opportunità di finanziamento destinate agli Enti locali, svelate in un incontro organizzato dall’ANCI Sicilia. In un’epoca segnata da sfide e trasformazioni, gli Enti locali siciliani si trovano al cospetto di un’occasione d’oro, propiziata dai fondi del PNRR e dalla Programmazione 2021-2027, per dare vita a progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio.

In una videoconferenza tenutasi presso i locali dell’Associazione, a Palermo, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia, hanno delineato un quadro di rinnovamento. L’attenzione si è concentrata sull’impiego degli strumenti finanziari forniti da Cassa Depositi e Prestiti e da Poste Italiane, veri e propri pilastri di sostegno per gli Enti locali. L’entusiasmo traspare dalle parole di Amenta e Alvano: “Un cambiamento e un’opportunità che i sindaci vogliono cogliere utilizzando tutti gli strumenti utili a migliorare la qualità di vita nelle proprie città”.

Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti emerge prepotentemente. Gianluca Manca, Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione di CDP, ha sottolineato l’investimento di CDP nella vicinanza al territorio, non solo in termini finanziari, ma anche nella programmazione e realizzazione di progetti strategici. Questo rafforza l’impegno di CDP nel supportare gli enti, operando in sinergia con gli stakeholder locali e proponendo nuovi prodotti finanziari, con l’obiettivo di stimolare gli investimenti pubblici a favore della comunità.

All’incontro hanno preso parte figure chiave quali Leandro Lo Presti e Fabrizio Ferrari di CDP, Antonio Russo di Poste Italiane e Marcella Passarello, venditore specialista finanziario di Poste Italiane. La loro partecipazione dimostra un forte interesse e un impegno concreto verso il futuro della Sicilia. Questa iniziativa segna una tappa fondamentale in un piano più ampio di incontri in tutta Italia, svelando un percorso di crescita e rinnovamento per gli Enti locali siciliani, pronti a scrivere una nuova pagina nella storia della regione.

Attilio Franchi per StartNews

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato