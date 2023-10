Una nuova speranza per la rigenerazione dei capelli.

La perdita di capelli è un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. Le soluzioni attuali, che vanno dalla chirurgia invasiva ai trattamenti chimici, spesso non offrono risultati soddisfacenti. Tuttavia, una recente ricerca condotta dalla North Carolina State University potrebbe cambiare la situazione. Il team di ricerca, guidato dal professor Ke Cheng Docente di Ingegneria Biomedica alla Columbia University, ha identificato un microRNA, noto come miR-218-5p, che gioca un ruolo cruciale nella rigenerazione dei follicoli piliferi. Questo microRNA regola il percorso coinvolto nella rigenerazione del follicolo e potrebbe essere un candidato per lo sviluppo di futuri farmaci.

Il potere delle cellule 3D

Il team ha coltivato cellule dermiche papillari (DP) sia in un ambiente bidimensionale che in un ambiente tridimensionale a forma di sferoide. Quest’ultimo ha mostrato risultati sorprendenti: nel modello murino, i topi trattati con cellule DP coltivate in 3D hanno rigenerato il 90% della copertura capillare in soli 15 giorni. Le scoperte indicano che gli esosomi derivati dalle cellule DP coltivate in 3D contengono miR-218-5p, che potenzia il percorso molecolare responsabile della crescita del follicolo pilifero.

Impatto sulla qualità della vita

La perdita di capelli può avere un impatto significativo sull’autostima e sulla qualità della vita delle persone. Questa ricerca rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di trattamenti più efficaci e offre una nuova speranza a coloro che sono affetti da calvizie.

