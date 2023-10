Convegno a Piazza Armerina per le associazioni di volontariato: una guida alla trasmigrazione al registro unico nazionale

Oggi alle ore 17:00, la sala Convegni dell’ex Monastero di Sant’Anna di Piazza Armerina diventerà il palcoscenico di un evento cruciale per il futuro delle associazioni di volontariato della provincia di Enna. L’iniziativa, promossa dall’assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato Etneo (CSVE), mira a fornire informazioni dettagliate sulle nuove procedure per la trasmigrazione dal registro regionale al registro unico nazionale per gli enti del terzo settore.

Importanza della trasmigrazione

La trasmigrazione al registro unico nazionale è un passaggio obbligatorio per tutte le associazioni che desiderano mantenere il riconoscimento da parte degli enti pubblici e continuare a svolgere le loro attività sociali. Questo processo è fondamentale per garantire la trasparenza e la legalità delle operazioni delle associazioni.

L’iniziativa di Giada Sarda

L’evento è stato fortemente voluto dalla consigliera di maggioranza dell’Udc, Giada Sarda, che ha anche coordinato l’iniziativa. La consigliera ha portato l’argomento all’attenzione della IV commissione del consiglio Comunale, sottolineando l’importanza di questo passaggio per il terzo settore.

Partecipazione e ringraziamenti

Oltre ad essere un evento gratuito, il convegno è aperto a tutte le associazioni del territorio. Giada Sarda ha espresso il desiderio di una grande partecipazione e ha ringraziato il presidente del CSVE, Salvatore Raffa, per aver scelto la città di Piazza Armerina come sede dell’evento. Con questo convegno, la provincia di Enna fa un passo avanti significativo nella regolamentazione e nel supporto alle associazioni di volontariato, contribuendo attivamente alla crescita e allo sviluppo del terzo settore.