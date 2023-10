14 e 15 Ottobre: le feste e le sagre in Sicilia del prossimo fine settimana

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/sagre_1415_ottobre_2023.mp3

Ciao a tutti, sono Eliana Sofia Cavallaro e se pensate che l’autunno sia solo una stagione di foglie cadenti e cieli grigi, preparatevi a cambiare idea! Ma forse l’avete già fatto, viste le temperature estive! Avete mai pensato di trascorrere un weekend tra il 14 e il 15 ottobre in Sicilia? No? Beh, forse dovreste, perché l’Isola del Sole non smette mai di festeggiare, nemmeno quando le temperature dovrebbero iniziare a scendere!

Immaginate un weekend all’insegna del cibo, del vino, della musica e, ovviamente, della cultura siciliana. Sì, avete capito bene: stiamo parlando delle feste e delle sagre che animano la Sicilia in questo periodo dell’anno. Da Castelbuono con il suo Funghi Fest, a Ramacca, la Città del Pane, fino a Gangi, dove il cinghiale è il re indiscusso della tavola. E non è tutto: tra esibizioni folkloristiche, talk e convegni, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti.

Quindi, mettete da parte per un weekend vostra suocera o il suo invito a pranzo e preparatevi a vivere questo “😁estatunno” come non avete mai fatto prima.

Dattilo Cibus Fest: Questo evento si svolge a Dattilo, una frazione di Paceco, in provincia di Trapani. Conosciuta come il borgo del cannolo, Dattilo ospiterà il Cibus Fest dal 13 al 15 ottobre. L’evento offre una vasta gamma di scelte culinarie, dai dolci ai sapori piccanti.

Festa del Castagno e Sapori d’Autunno: A Trecastagni, in provincia di Catania, si tiene questa festa tutti i sabati e le domeniche di ottobre. Il 14 e 15 ottobre saranno dedicati alla degustazione di prodotti tipici locali, mercatini e intrattenimento.

Sagra della Mostarda e del Ficodindia: Questa sagra si svolge a Militello Val di Catania dal 13 al 15 ottobre. L’evento, giunto alla sua 31ª edizione, offre mostarda calda servita in formelle di terracotta e fichi d’India.

Ottobrata a Zafferana: Situata sulle pendici dell’Etna, in provincia di Catania, Zafferana diventa la patria del cibo siciliano ad ottobre. Il 15 ottobre sarà dedicato alla Sagra delle Mele dell’Etna.

Sagra dello Street Food a Messina: Messina Street Food Fest (14/15)è la sagra del cibo da strada che ogni anno si svolge nel mese di ottobre a Messina.

In occcasione della manifestazione gastronomica viene allestito un grande villaggio del gusto con specialità gastronomiche messinesi, siciliane e di altri luoghi dell’Italia.

Durante le giornate della sagra viene organizzato un ricco programma di eventi con spettacoli folkloristici, musicali e di intrattenimento.

La Mostra Mercato Agrozootecnica Madonita, che si tiene a Gangi nel mese di ottobre (14/15), è un evento organizzato dall’Associazione Sant’Isidoro e attrae un gran numero di professionisti nel campo agro-zootecnico. L’evento offre una vetrina per i migliori esemplari di bestiame della regione, nonché per macchinari e attrezzature agricole. Oltre a ciò, la fiera è arricchita da una varietà di attività che spaziano da esibizioni e concorsi a showcooking, talk e stand dedicati alla degustazione e all’artigianato. Uno degli highlight dell’evento è la Sagra del Cinghiale, dove i visitatori possono assaporare deliziose pietanze a base di cinghiale madonita, il tutto in un clima di allegria e festività.

La Festa del Pane a Ramacca si tiene ogni anno in ottobre, (14/15) mettendo in luce uno dei tesori gastronomici locali: il pane fatto in casa. Conosciuta come la “Città del Pane” per la sua eccellente produzione di grano, Ramacca offre ai visitatori un itinerario culinario durante l’evento. Qui, è possibile assaporare pane fatto secondo le antiche usanze, utilizzando lievito naturale e cottura in forno a legna, oltre a focacce, pane aromatizzato, bruschette e altre delizie locali. Il festival è anche impreziosito da un calendario di attività che include esibizioni di folklore, concerti e spettacoli d’intrattenimento.

Ogni anno in ottobre (14/15) , Castelbuono ospita il Funghi Fest, una celebrazione dedicata ai funghi. Durante il festival gastronomico, i visitatori possono intraprendere un viaggio culinario per degustare il fungo madonita, oltre a una varietà di piatti a base di funghi, prodotti locali e dolci tradizionali, il tutto abbinato a vini locali di alta qualità. Il festival è arricchito da un’ampia gamma di attività collaterali, che includono tour guidati della zona, conferenze, mostre e una serie di spettacoli che vanno dal folklore alla musica e all’intrattenimento.

Si consiglia di controllare l’effettiva realizzazione degli eventi. Info sui siti comunali e su portali specializzati.

Eliana SOfia CAvallaro per StartNews

(*) per segnalare sagre ed eventi redazione.start@gmail.com