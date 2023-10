ASP Enna. Al via la campagna vaccinale da lunedì 16 ottobre

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna, guidata dal Dr. Francesco Iudica, Commissario Straordinario, dalla Dott.ssa Sabrina Cillia, Direttore Amministrativo, e dal Dr. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario, ha annunciato la firma di un protocollo d’intesa per la campagna antinfluenzale 2023/2024.

Collaborazione e Contributi

Il protocollo è stato stilato con il contributo operativo dell’Unità Operativa Complessa Epidemiologia e Statistica Sanitaria, diretta dal Dr. Franco Belbruno (nella foto), e del Dr. Giuseppe L’Episcopo, Referente aziendale della campagna di vaccinazione.

Cittadini Aventi Diritto

I cittadini che possono beneficiare della vaccinazione gratuita includono bambini, soggetti ultrasessantenni, persone a rischio per patologie croniche come diabete e malattie cardiovascolari, donne in gravidanza, operatori sanitari e personale di servizi pubblici essenziali come forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Punti Vaccinali

I cittadini possono recarsi negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e negli ambulatori vaccinali territoriali per effettuare gratuitamente le vaccinazioni. Inoltre, gli ambulatori vaccinali dell’ASP garantiranno le vaccinazioni anche per coloro i cui medici non avessero aderito alla campagna.

Obiettivi della Campagna

Gli obiettivi principali della campagna sono la riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte, oltre alla riduzione dei costi sociali. Per raggiungere questi obiettivi, è necessaria una copertura vaccinale totale minima di almeno il 75%, con una percentuale desiderabile del 95%.

Prevenzione e Raccomandazioni

“La prevenzione dell’influenza va fatta soprattutto vaccinandosi”, sottolinea il Dr. Belbruno. Si raccomanda anche di praticare sempre le misure di igiene e protezione individuale, come il lavaggio delle mani e l’uso di mascherine in ambienti sanitari.

Conclusione

La campagna antinfluenzale 2023/2024 rappresenta un passo significativo verso la tutela della salute pubblica. Con la collaborazione tra medici, pediatri e autorità sanitarie, l’ASP di Enna mira a fornire una copertura vaccinale efficace e sicura per tutti i cittadini aventi diritto.