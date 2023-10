Nuove tecnologie: l’IA e l’impatto sul mondo del lavoro

Negli ultimi decenni, l’intelligenza artificiale (IA) ha compiuto passi da gigante, trasformando profondamente molti aspetti della nostra vita, ma è soprattutto in tempi recenti che la discussione intorno al tema si è amplificata per via delle applicazioni sempre più interessanti di questa tecnologia. Una delle sfere più significativamente influenzate da questa tecnologia è per esempio il mondo del lavoro, dove l’IA si sta imponendo come uno strumento fondamentale sotto diversi aspetti. Questi sistemi stanno rivoluzionando non solo le modalità con cui svolgiamo il nostro lavoro, ma anche la stessa natura dei mestieri e delle professioni, aprendo dibattiti intorno al futuro delle diverse attività lavorative. Ma cosa sta accadendo più precisamente, quali trasformazioni sono in atto e quali le sfide e opportunità che ne derivano?

Intelligenza artificiale: una tecnologia sempre più diffusa

Prima di immergerci nell’impatto dell’IA sul lavoro, è importante comprendere a cosa si a riferimento quando si parla di intelligenza artificiale. Questa espressione identifica nello specifico una tecnologia che consente a una macchina o a un software di imparare dai dati e compiere compiti che richiederebbero l’intervento umano, come il riconoscimento di immagini, la traduzione di lingue, la diagnosi medica e molto altro, il tutto basandosi su algoritmi avanzati e sull’elaborazione di grandi quantità di dati.

Nel corso dei decenni, l’IA è stata costantemente migliorata e perfezionata, fino ad arrivare, ai giorni nostri, a essere un’opzione incredibilmente precisa nel riprodurre le abilità umane in tantissimi ambiti. Basti pensare, per esempio, a come il mondo dei videogame ha accolto questi sistemi per migliorare l’esperienza complessiva degli utenti, utilizzando proprio l’intelligenza artificiale all’interno di poker room e sale casino per personalizzare le sessioni di gioco in base al comportamento dei singoli giocatori, o ancora per garantire maggiori livelli di sicurezza nella gestione dei dati personali e di pagamento. L’ottimizzazione dell’IA secondo le esigenze degli specifici campi di applicazione ha portato ovviamente a sfruttare questa tecnologia anche in campo lavorativo, supportando o addirittura in alcuni casi sostituendo l’uomo, con ricadute che secondo gli esperti possono avere impatti diversi.

Automatizzazione e riduzione di lavori routinari

Una delle prime e più evidenti conseguenze dell’IA sul mondo del lavoro è l’automatizzazione di lavori più ripetitivi. I robot e i sistemi basati sull’IA sono stati infatti impiegati con successo in settori come la produzione, la logistica e l’assistenza clienti per svolgere compiti che una volta erano esclusivamente umani. Se da un lato ciò ha migliorato l’efficienza e ridotto gli errori, dall’altro ha comportato la perdita di alcuni posti di lavoro, ma ciò non va letto solo in senso assoluto: così come in passato le macchine e i computer hanno infatti preso il posto degli umani per determinate attività, anche le tecnologie di più recente innovazione vanno viste come un’opportunità per spostare il focus su azioni meno routinarie, portando non tanto alla riduzione del personale quanto a una sua ricollocazione.

La trasformazione delle professioni

L’IA, però, non si limita a sostituire solo i lavori meccanici e routinari ma sta anche trasformando professioni e settori interi, rivelandosi un importante supporto per lavorare in maniera più efficiente. Per esempio, in campo legale, l’intelligenza artificiale viene oggi utilizzata per la ricerca giuridica, la preparazione dei documenti legali e la previsione degli esiti dei casi, mentre in ambito medico, sempre più spesso assiste i medici nella diagnosi e nel trattamento delle malattie, consentendo diagnosi più rapide ed efficaci. Tutto questo è possibile grazie alla capacità di questi sistemi di raccogliere ed elaborare enormi moli di dati in pochissimo tempo, facilitando così ricerche e approfondimenti preziosi per il professionista.

L’AI come alleata dei lavoratori

Anche se molti esprimono preoccupazione riguardo al crescente utilizzo della tecnologia in ambito lavorativo, è importante sottolineare che l’IA non è solo una minaccia per il lavoro umano, ma può anzi essere una preziosa alleata. Molte professioni stanno già sperimentando una crescita di strumenti basati sull’IA che aiutano i lavoratori a essere più produttivi e a prendere decisioni più informate, come accade per esempio con gli strumenti di analisi dati basati sull’IA utilizzati per estrarre insight da grandi dataset, aiutando le aziende a prendere decisioni strategiche o a sviluppare piani di marketing sempre più personalizzati ed efficaci.

Oltre a questo aspetto, infine, va considerato anche come l’avvento dell’intelligenza artificiale abbia reso essenziale l’apprendimento continuo e la riqualificazione dei lavoratori, chiamati ad acquisire competenze digitali e di comprensione dell’IA stessa per restare competitivi sul mercato del lavoro. Questo passaggio potrebbe dunque rappresentare un momento importantissimo per l’intero mercato, nel quale grazie a programmi di formazione ad hoc implementati da istituzioni e aziende nei prossimi anni sarà possibile trovare personale sempre più qualificato e aperto alle sfide e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali.