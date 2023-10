Chico: il nuovo singolo di Essemme è una ventata di freschezza

IL NUOVO SINGOLO DI ESSEMME

Essemme, il giovane talento di Piazza, ha rilasciato il suo nuovo singolo “Chico” a mezzanotte di venerdì 6 ottobre 2023. Il brano è una vera e propria ondata di freschezza, in particolare per i giovani, poiché riflette la vita di quasi ogni “Chico” nelle nostre zone. Dopo la sua recente collaborazione con Elfo, che ha segnato un significativo upgrade artistico, Essemme conferma il suo talento con questa nuova uscita. Il singolo è stato rilasciato sotto l’etichetta “Nuova Storia Music”, una realtà discografica di Milano in stretto contatto con Universal Music e Ingrooves.

VALORIZZAIONE DELLE RADICI

Ma non è tutto. Essemme non perde mai l’entusiasmo di valorizzare le sue radici e la sua realtà locale. Ora che ha l’opportunità di lavorare con professionisti del Nord, l’artista sta cercando di far emergere la sua appartenenza alla comunità piazzese.

In questo ultimo brano è evidente come le sue radici e la sua amata città condizionino fortemente la sua creatività, in un messaggio che racconta non solo un luogo ma l’essenza stessa della vita delle giovani generazioni. Ad ascoltarlo bene, non solo Essemme è attuale, ma appare evidente come nel suo racconto racchiuda sogni e aspettative che attraversano molte generazioni.

SOGNI E OBIETTIVI

“Chico”, afferma l’artista, “è il ragazzo di Piazza Armerina che con il passare degli anni rimane sempre disposto a correre verso il suo sogno, i suoi obiettivi. Chico è cresciuto con poco, senza marche, senza mode, senza maschere, ma con una cura a volte ossessiva del proprio essere. Il brano narra la storia di un ragazzo cresciuto al Sud con il gioco di strada, le storie d’amore e le debolezze che caratterizzano il cammino della vita alla ricerca del successo in una realtà che forse non aiuta poi così facilmente.”

NON SOLO MUSICA

Essemme è impegnato anche in iniziative concrete. In particolare, in questo momento si sta operando per dare visibilità, attraverso i social, ai giovani della SIAZ, un’importante realtà sportiva del nostro Paese.

In conclusione, “Chico” non è solo un nuovo singolo; è un progetto che celebra le radici e apre nuovi orizzonti e dimostra che Essemme è un artista da tenere d’occhio.