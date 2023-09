Riprendono a San Cono le iniziative del progetto “Scommetto su di me” per contrastare la ludopatia tra i giovani

Il progetto “Scommetto su di me”, avviato dall’associazione di volontariato La Città Felice onlus di Mineo, riprende oggi a San Cono. L’iniziativa è focalizzata sulla prevenzione e il contrasto delle dipendenze dalla ludopatia e coinvolge oltre un centinaio di minori tra i 14 e i 18 anni.

La ripresa delle attività è stata sancita da un incontro che si è svolto oggi, lunedì 25 settembre, presso il Centro polifunzionale in piazza Gramsci. L’evento ha visto la partecipazione della dottoressa Beatrice Petrosino, medico psichiatra e psicoterapeuta, che ha esposto gli aspetti positivi del progetto per la comunità di San Cono.

Il progetto è stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana. Tra le attività previste ci sono cineforum, incontri formativi, ‘sportelli amici’, e laboratori esperienziali, tutti volti a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sul delicato tema della ludopatia.

Un aspetto fondamentale del progetto è il coinvolgimento di vari attori sociali, tra cui docenti, personale dei servizi sociali e assistenti sociali. Saranno inoltre predisposti 9 sportelli gratuiti denominati “Sportello Amico”, con l’obiettivo di fornire ascolto e consulenza ai genitori di adolescenti, aiutandoli a identificare i primi segnali di dipendenza.

Per ulteriori informazioni sul progetto, è possibile contattare l’associazione “La Città Felice” onlus tramite telefono o email. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro una patologia sempre più diffusa, che minaccia la serenità e il benessere di intere famiglie.Per coloro i quali desiderano informazioni in merito al progetto, possono telefonare allo 0933.981792 o mandare una mail all’indirizzo Iacittafeliceonlus@gmail.com