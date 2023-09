Enna: la Torre di Federico II diventa lo schermo per il documentario “L’ombelico della Sicilia”

Il 30 settembre, la torre di Federico II di Svevia a Enna diventerà molto più di un semplice monumento storico. Grazie all’iniziativa degli studenti degli istituti Colajanni, Savarese e Santa Chiara, la torre sarà il centro di un evento che promette di essere indimenticabile.

Il progetto, intitolato “Umbilicus”, è parte di un’iniziativa più ampia chiamata “Cinema di periferia”. Finanziato dal piano nazionale Cinema e immagini per la scuola, promosso da MiC e MiM, il progetto ha visto il coinvolgimento di circa 150 studenti. Questi giovani talenti hanno prima frequentato laboratori specializzati e poi hanno avuto l’opportunità di girare un documentario nel mese di giugno.

Il documentario, diretto da Nello Correale, è intitolato “L’ombelico della Sicilia – viaggio fantastico alla scoperta del fantasma di Federico II”. Non solo esplora la storia e i misteri che avvolgono la torre, ma anche l’importanza di Enna come centro geografico e culturale della Sicilia.

Ma la serata non sarà solo un’occasione per la proiezione del film. Gli studenti del liceo musicale dell’istituto Colajanni di Enna eseguiranno dal vivo la colonna sonora del documentario. Il tutto sarà reso ancora più magico da un sistema di video mapping che proietterà il film direttamente sulla superficie della torre.

Per l’occasione, la torre sarà aperta al pubblico nelle ore serali, e il documentario sarà proiettato a intervalli regolari: alle 20:30, alle 21:30, alle 22:30 e alle 23:30. L’evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Enna e le proiezioni saranno curate da Onirica e Visco.

Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Enna, ma anche un modo per dare spazio e visibilità ai giovani talenti della città. Una combinazione che promette di rendere la serata un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti.