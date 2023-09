Icaro 2023: l’ACI di Enna si unisce alla Polizia Stradale per educare i giovani alla guida sicura

Il prossimo 29 settembre segnerà l’inizio di un evento significativo nella provincia di Enna: il progetto Icaro 2023. Promosso dalla Polizia Stradale di Enna, l’iniziativa vedrà la partecipazione dell’ACI locale e di numerosi altri enti e organizzazioni. Il progetto si svolgerà presso l’Autodromo di Pergusa fino al 2 ottobre e punta a sensibilizzare i giovani sulle tematiche della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti.

Oltre all’ACI e alla Polizia Stradale, saranno coinvolti nell’iniziativa l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Servizio Urgenza e Emergenza Sanitaria del 118, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Sezione di Enna, il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e l’Università Kore. Un pool multidisciplinare che testimonia l’importanza e la complessità del problema.

Il fulcro dell’iniziativa è la campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti. L’obiettivo è far comprendere ai giovani i rischi connessi all’assunzione di sostanze come alcol e droghe quando si è alla guida. Un problema che, come sottolineato dal Direttore dell’ACI di Enna, Dott. Maurizio Colaleo, vede i giovani particolarmente esposti. Secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani a livello globale.

Il programma prevede una fase teorico-formativa seguita da una simulazione di intervento in caso di incidente stradale. Quest’ultima vedrà l’azione congiunta dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario e della polizia stradale. Inoltre, sarà possibile per i giovani muniti di patente sperimentare la guida in condizioni di difficoltà, grazie a un’area appositamente predisposta e agli istruttori formati con il metodo ACI.

Ma l’educazione alla guida sicura non si ferma qui. Per chi non ha ancora la patente, sarà possibile sperimentare gli effetti dell’alcol attraverso l’uso di occhiali speciali e tappeti pedonali esperienziali forniti dall’ASP di Enna. Un modo per simulare lo stato di ebbrezza e l’alterazione dei sensi.

Infine, l’evento vedrà la presenza di veicoli speciali come la Lamborghini Huracan, utilizzata per il trasporto urgente di organi, e il pullman azzurro della Polizia di Stato, un’aula itinerante dotata di sala multimediale per promuovere la cultura della guida sicura.

Con un approccio così completo e multidisciplinare, Icaro 2023 si preannuncia come un’iniziativa capace di lasciare un segno duraturo nella comunità e di contribuire significativamente alla riduzione degli incidenti stradali tra i giovani.