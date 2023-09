Usare lo smartphone mentre si è in chiamata: una guida per principianti.

Sei in una chiamata e ti rendi conto che devi controllare un messaggio su WhatsApp o cercare un contatto nella tua rubrica? Non preoccuparti, è possibile fare entrambe le cose senza interrompere la chiamata. Ecco come.

Primo passo: Metti in attesa la chiamata

Durante una chiamata, vedrai sullo schermo diverse opzioni come “Muto”, “Altoparlante” e “Aggiungi chiamata”. Usa l’opzione “Altoparlante” per attivare il vivavoce. Per accedere ad altre app, basta premere il tasto “Home” sul tuo dispositivo o utilizzare il gesto di navigazione per tornare alla schermata principale. (Il tasto home di solito è in basso e il simbolo internazionale è un cerchietto) Secondo passo: Accedi all’app desiderata

Una volta tornato alla schermata principale, puoi aprire qualsiasi app come faresti normalmente. Ad esempio, se devi controllare un messaggio su WhatsApp, tocca l’icona di WhatsApp per aprirla. Nel frattempo puoi continuare a parlare con il tuo interlocutore. Terzo passo: Utilizza l’app

Ora puoi utilizzare l’app come al solito. Se stai cercando un contatto nella rubrica, ad esempio, puoi scorrere l’elenco o utilizzare la barra di ricerca. Se stai controllando WhatsApp, puoi leggere e rispondere ai messaggi. Quarto passo: Torna alla chiamata

Mentre utilizzi altre app, vedrai una piccola barra in alto che indica che sei ancora in una chiamata. Per tornare alla chiamata, tocca quella barra. Questo ti riporterà all’interfaccia della chiamata, dove potrai continuare la conversazione. Se non vedi nulla scorri con il dito dall’alto verso il basso il display e vedrai apparire le notifiche dove apparirà anche la chiamata in corso Quinto passo: Concludi la chiamata

Una volta terminato con l’app e tornato all’interfaccia della chiamata, puoi continuare la conversazione come prima. Quando sei pronto per concludere, basta premere il tasto “Fine chiamata”.

Ecco fatto! Ora sai come utilizzare altre app sul tuo smartphone mentre sei in una chiamata, per inviare una foto alla persona con cui sta parlando o cercare un numero di telefno nella rubrica o. più semplicemnete, prendere nota di qualcosa.. È un’abilità utile che ti permette di essere più produttivo e di risparmiare tempo.

Ada Barbieri per StartNews