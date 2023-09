Guide facili: come allegare una foto in WhatsApp

Se sei nuovo nel mondo di WhatsApp e ti stai chiedendo come inviare una foto, sei nel posto giusto. Questa guida passo passo ti mostrerà come allegare una foto in una chat di WhatsApp in modo semplice e veloce.

Primo passo: Apri la chat desiderata

Avvia l’app WhatsApp sul tuo smartphone e vai alla chat in cui desideri inviare la foto. Se non hai ancora iniziato una chat con la persona, puoi farlo toccando l’icona della chat in alto a destra e selezionando il contatto desiderato. Secondo passo: Tocca l’icona dell’allegato

Una volta aperta la chat, noterai diverse icone nella parte inferiore dello schermo. Tocca l’icona a forma di graffetta o clip, che si trova generalmente accanto alla barra di testo Terzo passo: Scegli ‘Galleria’ o ‘Fotocamera’

Dopo aver toccato l’icona dell’allegato, ti verranno presentate diverse opzioni come ‘Galleria’, ‘Fotocamera’, ‘Documento’, ecc. Se desideri inviare una foto già esistente, scegli ‘Galleria’. Se preferisci scattare una foto sul momento, seleziona ‘Fotocamera’. Quarto passo: Seleziona la foto

Se hai scelto ‘Galleria’, ti verrà mostrata la tua libreria di foto. Scorri per trovare la foto che desideri inviare e toccala per selezionarla. Se hai scelto ‘Fotocamera’, scatta la foto e poi tocca ‘OK’ o ‘Conferma’. Quinto passo: Invia la foto

Dopo aver selezionato o scattato la foto, avrai l’opzione di aggiungere una didascalia se lo desideri. Una volta pronto, tocca l’icona della freccia verde per inviare la foto. Sesto passo: Conferma l’invio

Una volta inviata la foto, vedrai due spunte accanto ad essa nella chat. La prima spunta indica che la foto è stata inviata, mentre la seconda spunta conferma che il destinatario l’ha ricevuta.

Ecco fatto! Ora sai come allegare una foto in WhatsApp. È un processo semplice, ma fondamentale per condividere momenti e informazioni con amici e familiari.

Ada Barbieri per StartNews