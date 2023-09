Ospedale di Enna rinnova il suo impegno nella lotta ai tumori

L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Umberto I di Enna, guidata dal Dott. Salvatore Maira, annuncia la sua partecipazione all’XI edizione della campagna di sensibilizzazione europea per la prevenzione dei tumori del distretto Testa-Collo. La campagna è patrocinata dall’AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica).

Le visite specialistiche saranno gratuite e si terranno il 19 settembre 2023, a partire dalle ore 15:00, presso i locali del reparto situato al quarto piano del plesso blu. Il direttore dell’Unità Operativa e il suo staff saranno responsabili delle procedure di screening. Per usufruire del servizio, è necessario effettuare una prenotazione telefonica al numero 0935/516456. Sarà anche possibile richiedere materiale informativo sulla campagna e sulle modalità di screening.

L’evento, dal titolo “Make Sense Campaign 2023: Hai la testa a posto? 1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”, coinvolgerà circa 130 centri di riferimento a livello nazionale. L’obiettivo è di mettere in luce l’importanza della diagnosi precoce per sintomi spesso sottovalutati, come mal di gola e difficoltà respiratorie, che persistono per più di 20 giorni.

La diagnosi precoce è fondamentale per l’attuazione di terapie efficaci. Un riconoscimento tempestivo di lesioni precancerose o di tumori in stadio iniziale può portare a trattamenti meno invasivi e a un tasso di guarigione fino all’80-90%.

“Negli ultimi anni, l’impegno del nostro reparto è sempre più rivolto a garantire elevati standard di diagnosi e cura”, dichiara il Dott. Salvatore Maira. “Abbiamo già riscontrato un grande interesse nella precedente edizione e auspichiamo un numero di adesioni ancora maggiore quest’anno”.

La campagna rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i tumori del distretto Testa-Collo, e l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Enna è orgogliosa di contribuire a questa importante causa.