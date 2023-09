Al Garibaldi di Piazza Armerina “The Nun II” – Un nuovo capitolo della serie “The Conjuring”

Cine Teatro Garibaldi Dal 15 al 20 settembre Ore 19,00 – 21,30

“The Nun II” è il nono film della serie di “The Conjuring” e seguito del film del 2018 diretto da Corin Hardy. Questo nuovo capitolo, diretto da Michael Chaves, continua a esplorare la genesi del demone Valak e vede il ritorno di Suor Irene (Taissa Farmiga) in una nuova missione per affrontare la suora demoniaca Valak (Bonnie Aarons).

Punti di forza

Michael Chaves, già noto per la sua collaborazione con James Wan, il creatore dell’universo di “The Conjuring”, mostra un’eccellente visione estetica. Il film presenta un ritmo narrativo ben calibrato e una mancanza intenzionale di “jumpscare” eccessivi, cosa che è stata apprezzata. L’inserimento di una figura come Santa Lucia all’interno dell’universo è un tocco interessante e aggiunge profondità alla storia.

Punti deboli

Nonostante sia un film d’orrore, “The Nun II” sembra più un blockbuster d’azione. Valak sembra avere superpoteri, e il film non riesce a sorprendere o spaventare il pubblico come ci si aspetterebbe da un film del genere. Alcuni momenti potrebbero essere inquietanti, come la presenza di un demone caprone, ma nel complesso, il film non offre brividi veri e propri.

Conclusione

“The Nun II” è un film che potrebbe dividere il pubblico. Da un lato, offre un’estetica visiva impressionante e un ritmo narrativo ben gestito. Dall’altro, manca della tensione e dello spavento che ci si aspetterebbe da un film d’orrore. È un film che si presta più all’intrattenimento che alla paura vera e propria.

Dettagli

– Regia: Michael Chaves

– Cast: Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Katelyn Rose Downey, Fulvia Patrizia Olivieri, Suzanne Bertish, Léontine d’Oncieu, Anouk Darwin Homewood, Peter Hudson, Tamar Baruch, Natalia Safran, Maxime Elias-Menet, Pascal Aubert, Florence Mestais, Renata Palminiello, Gaël Raes

– Anno: 2023

– Durata: 110 minuti

– Distribuzione: Warner Bros Italia

Voto: 6/10

Lucia Sansone per StartNews