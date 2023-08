Il telescopio spaziale James Webb ha fotografato… un punto interrogativo

L’Universo non smette mai di sorprenderci. Recentemente, una foto scattata dal telescopio spaziale James Webb ha rivelato un curioso dettaglio: un luminoso punto interrogativo “spaziale” ai margini di una nube di gas e polveri. Questa immagine, che ritrae la coppia di stelle in formazione HH 46/47, ha suscitato grande interesse nella comunità scientifica.

La foto è notevole non solo per il suo misterioso intruso, ma anche perché rappresenta il primo scatto del telescopio James Webb a questa nebulosa, situata a circa 1500 anni luce da noi. Grazie alla fotocamera ad infrarossi del telescopio, è stato possibile ottenere immagini ad altissima risoluzione, penetrando la polvere spaziale.

HH 46/47 è noto come oggetto di Herbig-Haro, uno dei più brillanti del suo tipo nei nostri cieli. Questa immagine ad alta risoluzione potrebbe fornire informazioni preziose sui processi di formazione stellare. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione di molti è il piccolo punto interrogativo di colore rosso, visibile appena sotto la nebulosa. Alcune ipotesi suggeriscono che potrebbe trattarsi di due galassie in collisione, un fenomeno noto come fusione galattica. Tuttavia, la vera natura dell’oggetto rimane un mistero.

Nonostante le numerose speculazioni, sarà difficile per il telescopio spaziale James Webb dedicare ulteriori risorse per investigare questo enigma, dato il suo fitto programma di osservazioni. Ma una cosa è certa: l’Universo continuerà a stupirci con i suoi misteri.

Luigi Schiavo per StartNews

