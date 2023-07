Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva: fuori Fiorello.

I nuovi palinsesti.

Rai 1

– Fiorello non è presente nei palinsesti autunnali, ma la Rai ha intenzione di riportare in onda Viva Rai2! dopo il successo della prima edizione.

– Rai1 inizia la stagione con i classici show del venerdì e del sabato, “Tale e quale show” con Carlo Conti e “Ballando con le stelle” con Milly Carlucci.

– Antonella Clerici condurrà “The Voice Kids” e “The Voice Senior” che tornerà nel 2024 su Rai 1.

– Debutta “Reazione a catena” in una versione di prime time, con Marco Liorni.

– Dal 1 gennaio, Pino Insegno prenderà il timone de “L’Eredità”.

– Amadeus condurrà “Affari Tuoi” e tre serate speciali “Arena Sukuzi dai 60 ai 2000”.

– Bruno Vespa continuerà a condurre “Porta a porta” e “Cinque minuti”.

– Confermato l’appuntamento con “Ciao maschio” di Nunzia De Girolamo.

– Nel pomeriggio, al posto di Serena Bortone, debutta “La volta buona” con Caterina Balivo.

– Confermati Alberto Matano alla guida della “Vita in diretta” e Marco Liorni al timone di “Italiasì” nel weekend.

– La domenica pomeriggio resta appannaggio di Mara Venier, regina di “Domenica In”, seguita da Francesca Fialdini con “Da Noi… A Ruota Libera”.

Rai 2

– La principale novità del day time di Rai2 è “I facci vostri”; una striscia prima del tg con Filippo Facci.

– Pino Insegno condurrà “Ilmercanteinfiera”, dal 18 settembre al 22 dicembre.

– In prima serata debutta “Veramente falso”, nuovo comedy show, condotto da Max Giusti.

– Tornano anche Francesca Fagnani con “Belve”, “Boomerissima” con Alessia Marcuzzi, “Il Collegio” e “La Caserma”.

– In seconda serata debutta “Tango” con Luisella Costamagna e “Storie di donne al bivio” con Monica Setta.

– Nel day time tornano “I Fatti Vostri”, con la coppia Tiberio Timperi a Anna Falchi, “Bellamà” con Pierluigi Diaco; “‘E viva il video box…'”, e nel weekend “Citofonare Rai2”.

Rai 3

– Monica Maggioni raccoglierà il testimone di Lucia Annunziata, alla guida di “In mezz’ora”.

– “Report” si sposta alla domenica, al posto di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio.

Tra le altre novità, il ritorno di Luca Barbareschi in seconda serata su Rai3 con il suo “In barba a tutto”, e quello di Enrico Ruggeri, con “Gli occhi del musicista”, da dicembre in seconda serata su Rai2.