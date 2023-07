Avis Enna – Un luglio ricco di eventi per l’avis comunale di Enna

Un luglio ricco di eventi per l’AVIS comunale di Enna, iniziato sabato 1 luglio con l’annuale manifestazione “Fai il pieno di salute. Donare é benessere” e che continuerà con tante iniziative e collaborazioni. Alla giornata di promozione organizzata dagli avisini, con il Patrocinio del comune di Enna e dell’Asp di Enna, in piazza Umberto I, hanno partecipato diverse associazioni tra cui ADMO, Asimar, S.A.M.O.T., Unione Ciechi, Happy Smile, ELPIS, Misericordia e Protezione Civile.

É stata una mattinata incentrata sulla prevenzione, con screening gratuiti, e sulla promozione della donazione del sangue, del midollo osseo e soprattutto del volontariato. “Giornate come questa – ha dichiarato la Presidente dell’AVIS di Enna Maria Elena Spalletta – ci ricordano che fare rete si può e con ottimi risultati. La città di Enna risponde sempre con entusiasmo a queste iniziative e noi ne siamo felici. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato: trenta predonazioni, diciotto donazioni di sangue sull’autoemoteca, undici tipizzazioni per la donazione del midollo osseo e molti screening”.

Nel pomeriggio hanno trovato spazio diverse attività, come il primo torneo provinciale assoluto blitz della Provincia di Enna, che ha visto la partecipazione di scacchisti provenienti da tutta la Sicilia, Austria e Lituania, organizzato in collaborazione con la Sissa Leonfortese, la staffetta della solidarietà organizzata in collaborazione con Marathon Club Haenna e Atletica Enna ed un momento dedicato ai più piccini grazie alla S.A.M.O.T e alla BMA.

Nel tardo pomeriggio, il Consiglio Direttivo, i volontari avisini e gli atleti che avevano partecipato alla staffetta della solidarietà, si sono recati al Duomo per consegnare un omaggio floreale alla Patrona Maria SS. Della Visitazione. La serata ha invece visto susseguirsi sul palco la Dance Mania Enna, La Clave Dos, la BMA, la Dance 98, la Dance Sport Enna e le alunne di Annalisa Lo Cicero, che hanno, con le loro esibizioni, animato piazza

Umberto I e promosso la donazione del sangue.

Domenica 9 luglio, sempre in piazza Umberto I, l’Avis sarà protagonista di un momento di promozione alla donazione del sangue, durante “La scala della moda” e come ogni anno saranno premiati Miss e Mister Avis. In occasione della Madonna A Muntata, domenica 16 luglio, i volontari avisini saranno presenti in piazza Europa per una mattinata di predonazioni e donazioni con l’Autoemoteca.

L’impegno di Avis non si ferma mai, i suoi volontari svolgono ogni giorno attività di promozione alla donazione del sangue perché i donatori non saranno mai troppi e il bisogno di sangue non andrà mai in vacanza.