La Scala della Moda”: Gran Finale della 13ª Edizione a Enna

L’attesa è finita ad Enna per la finale de “La Scala della Moda”, il prestigioso concorso internazionale di bellezza. Organizzato dall’associazione GentediDomani in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, l’evento è giunto alla sua tredicesima edizione. La finalissima si svolgerà domenica nel centro storico del capoluogo ennese, in Piazza Umberto I, a partire dalle ore 19.

Quasi 150 concorrenti, suddivisi per fasce d’età, si contenderanno gli ambiti titoli di “Miss e Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister Città di Enna” e “Miss e Mister Baby Model Sicilia”. In palio anche un ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli, oltre a vari altri riconoscimenti.

Una delle novità di quest’anno è l’inserimento della categoria over, riservata ai concorrenti dai 33 anni in su, che si aggiunge alle categorie con partecipanti dai 14 ai 32 anni, baby e junior. Il concorso aprirà anche le porte alla partecipazione di alcuni concorrenti ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale.

La serata vedrà la partecipazione di Mercedesz Henger, figlia della nota attrice Eva Henger, che sarà anche presidente della giuria che decreterà i vincitori del concorso. Altri ospiti della finale saranno Lady Kent & Patisse e Alfina Fresta, la giovane cantante che ha partecipato qualche anno fa a Italia’s Got Talent.

Il tema della diversità e della disuguaglianza sarà il filo conduttore della serata, come annunciato dal patron del concorso Giuseppe Pappalardo, dal direttore artistico Joselito Pappalardo e da tutto lo staff. Sarà presente anche l’Avis di Enna per sensibilizzare partecipanti e pubblico sul tema della donazione del sangue.

L’accoglienza dei concorrenti in gara avverrà sabato mattina al Teatro Garibaldi.