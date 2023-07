Piazza Armerina: in corso le operazioni di derattizzazione.

La città di Piazza Armerina ha intrapreso una massiccia campagna di derattizzazione in un tentativo di garantire un ambiente urbano sicuro per i suoi residenti. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio del V Settore Ambiente sotto la direzione del Dott. Mirci Mauro,ha avuto inizio il 29 giugno 2023 e si protrarrà fino al 31 luglio 2023.

L’INTERVENTO: PASSO DOPO PASSO

L’operazione di derattizzazione sarà condotta attraverso controlli periodici e il ripristino delle esche mancanti. La campagna si estenderà a tutto il perimetro urbano, compresi gli ambienti periferici e alcuni siti fuori perimetro ma fortemente urbanizzati.

La strategia utilizzata comporta l’uso di un prodotto biocida (PT14) che ha ricevuto l’autorizzazione dal Ministro della Salute con il numero IT2013/00078/AUT. L’esca rodenticida pronta all’uso viene fornita sotto forma di pasta fresca o block paraffinato.

I DETTAGLI DEL PRODOTTO

La composizione del prodotto per 100 grammi è la seguente:

– Bromadiolone (CAS 28772-56-7): 0,005 grammi

– Denatonio Benzoato (CAS 3734-33-6): 0,001 grammi

– Calcio Idrossido (CAS 1305-82-0): 0,375 grammi

– Sostanze appetibili e co-formulanti: quantità sufficiente a 100 grammi

In caso di assunzione accidentale, l’antidoto è la Vitamina K1.

PROCEDURA DI EMERGENZA

In caso di ingestione accidentale del prodotto, si consiglia di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale M. Chiello di Piazza Armerina. È inoltre possibile contattare il numero unico europeo per le emergenze (NUE) al 112 o il centro anti veleni (CAV) ai numeri 0817472870/0815453333 dell’A.O. Cardarelli – Napoli per assistenza telefonica. Un numero di emergenza per il ritiro delle esche abbandonate è stato messo a disposizione al 0935/578119.

ATTESA DI RISPOSTA

L’ufficio ha previsto di procedere secondo il calendario stabilito a meno di motivi ostativi segnalati dai servizi competenti. Per garantire una comunicazione completa e trasparente, sono state trasmesse in allegato le schede tecniche dei prodotti utilizzati e delle attrezzature che si prevede di impiegare. Il progetto di derattizzazione rientra in una visione più ampia di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, affrontando in modo efficace i problemi legati all’infestazione di roditori. La collaborazione e la comprensione dei residenti saranno fondamentali per garantire il successo di questo importante intervento.