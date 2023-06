Asp Enna – Promozione del parto naturale attraverso il Percorso Nascita

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è impegnata a promuovere il parto naturale e a fornire alle donne le risorse e l’assistenza necessarie per un’esperienza positiva durante il parto. Attraverso il Dipartimento Materno Infantile, guidato da Loredana Disimone, e le sue diverse strutture e articolazioni, l’ASP di Enna offre un Percorso Nascita completo che sostiene e informa le donne sul parto naturale. Il parto “naturale” è identificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come parto “spontaneo” che avviene per via vaginale e si distingue dal parto “cesareo” principalmente poiché non implica un intervento chirurgico per permettere la nascita del bambino.

La richiesta di taglio cesareo da parte delle donne è spesso sostenuta dalla convinzione, non fondata, di un bilancio più favorevole rispetto al parto vaginale, in termini di rapporto tra benefici e danni per la salute propria e del bambino, ma non vi sono prove scientifiche che il ricorso alla chirurgia conduca a miglioramenti effettivi degli esiti perinatali. Il parto naturale è invece raccomandato perché offre una rapida ripresa postpartum, la possibilità di evitare interventi medici e per l’aspetto emotivo e naturale dell’esperienza del parto. Poiché la paura del travaglio e del parto risulta essere uno dei fattori in grado di condizionare maggiormente la decisione della donna a favore del taglio cesareo programmato in assenza di indicazioni cliniche, è cruciale il ruolo del personale sanitario nell’orientare le donne verso decisioni informate e consapevoli.

Ogni parto è unico e le esperienze possono variare da donna a donna. La scelta del tipo di parto dovrebbe essere basata su una consulenza approfondita con i professionisti sanitari, tenendo conto delle condizioni specifiche della madre e del bambino. L’ASP di Enna si impegna a fornire alle donne informazioni complete, supporto emotivo e un’assistenza medica e ostetrica adeguata per aiutarle prendere decisioni informate sul tipo di parto che ritengono più adatte a loro. A tal fine il Dipartimento Materno Infantile ha messo in atto interventi finalizzati a una maggiore consapevolezza e partecipazione attiva delle donne nelle decisioni sulla gravidanza e sul parto attraverso la realizzazione di Incontri di Accompagnamento alla Nascita nei Consultori Familiari e presso i Punti Nascita ospedalieri.

Tali incontri, oltre ad offrire informazioni di tipo ostetrico-ginecologico e tecniche di rilassamento psicofisico per la gestione dell’ansia e del dolore, forniscono supporto e assistenza a livello pratico ed emotivo, dando informazioni su quanto accade dopo e come ci si può sentire, sui cambiamenti che il nuovo ruolo genitoriale comporta a livello di identità personale e di dinamiche di coppia. Il percorso, incentrato sulla promozione del parto “naturale” e dell’allattamento al seno, inizia sul territorio con la presa in carico delle gravide da parte dei Consultori Familiari e l’inserimento nei corsi di accompagnamento alla nascita, l’accompagnamento ai Punti nascita con l’apporto dei professioni ospedalieri dei reparti di Ostetricia, di Neonatologia e di Anestesia, la ripresa in carico territoriale dopo il parto per il sostegno al puerperio e all’allattamento. Per ulteriori informazioni sul Percorso nascita e sul sostegno al parto naturale, ci si può rivolgere ai Consultori Familiari dell’ASP di Enna.