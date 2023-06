Il Rotary Club Piazza Armerina celebra il suo 37° anniversario e si prepara al passaggio di consegne

Il Rotary Club Piazza Armerina ha festeggiato il suo 37° anniversario di fondazione con una conviviale estesa ai consorti dei soci, tenutasi il 22 giugno presso l’hotel Villa Romana a Piazza Armerina. L’evento è stato anche l’occasione per fare il punto sulle attività svolte dal club nell’anno rotariano 2022-2023 e per prepararsi al passaggio di consegne che avverrà a fine mese.

Il presidente Paolo Orlando, nel ringraziare tutti i componenti del club per il loro fattivo supporto e collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi, ha ricordato i due prestigiosi riconoscimenti ricevuti dal club al congresso del Distretto 2110 Sicilia e Malta, che si è tenuto a Taormina dal 9 all’11 giugno. Si tratta dell’Attestato di Merito Oro, che sottolinea l’impegno straordinario del club nel promuovere lo spirito di amicizia e cooperazione tra i suoi membri, e dell’Attestato di Club Capofila, che dimostra l’impegno del club nel realizzare progetti umanitari con il contributo della Rotary Foundation.

Il presidente ha anche celebrato la fondazione del club, avvenuta il 13 giugno 1986, e ha tenuto a ribadire che il Rotary è l’unica organizzazione che opera a livello globale per aiutare le comunità nel mondo, grazie ai dettami del suo fondatore Paul Harris. A conclusione della serata, il presidente ha fatto dono di un omaggio personale a tutti i presenti e ha brindato con loro a far sempre meglio per fare la differenza.

Il Rotary Club Piazza Armerina è uno dei tanti club che fanno parte del Rotary International, un’organizzazione di servizio che riunisce oltre 1,2 milioni di soci in più di 35.000 club in tutto il mondo. Il Rotary si propone di servire l’umanità attraverso sei aree d’intervento: promozione della pace, prevenzione e cura delle malattie, acqua e servizi igienico-sanitari, salute materno-infantile, istruzione di base e alfabetizzazione, sviluppo economico e comunitario. Tra i progetti più noti del Rotary c’è quello per l’eradicazione della poliomielite nel mondo, avviato nel 1985 e ancora in corso.