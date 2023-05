Ilary Blasi, tra scandali e nuovi amori: la vita della showgirl dopo il divorzio da Totti

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Dopo aver condotto con successo programmi come Le Iene, Eurogames e l’Isola dei famosi, la showgirl ha dovuto affrontare anche momenti difficili nella sua vita privata. Il suo matrionio con Francesco Totti, ex capitano della Roma e padre dei suoi tre figli, è finito nel 2022 dopo 16 anni di unione. Da allora, la Blasi è stata al centro di numerosi scandali e voci sul suo conto.

Nel febbraio 2022, infatti, sono circolate delle notizie che la accusavano di aver tradito Totti con un altro uomo e che sostenevano che il calciatore avesse una nuova fidanzata. La conduttrice ha smentito tutto e ha denunciato un accanimento mediatico nei suoi confronti. In un’intervista a Verissimo, ha dichiarato di aver capito che c’era una organizzazione dietro lo scandalo e che si trattava di una campagna diffamatoria.

Nell’aprile 2023, il tribunale civile di Roma ha stabilito le condizioni della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La showgirl potrà continuare a vivere nella villa dell’Eur con i figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre l’ex marito dovrà versare 12mila 500 euro al mese per il mantenimento. La Blasi non ha mai chiesto l’assegno per sé all’ex marito.

Nello stesso periodo, è emersa la notizia che Ilary Blasi avrebbe un nuovo fidanzato: si tratterebbe di Bastian Muller, un ereditiero tedesco di 36 anni. La notizia non è stata confermata né smentita dalla diretta interessata. Si tratta del primo amore ufficiale della showgirl dopo il divorzio da Totti.

Nel corso degli anni, Ilary Blasi è stata anche protagonista di altre vicende che hanno fatto discutere il pubblico. Nel febbraio 2015, erano circolate in rete delle foto e un video che mostravano la showgirl nuda sotto la doccia. Si trattava però di una bufala: le immagini erano state prese da un film erotico del 2007 intitolato “L’isola dei segreti – Korè” in cui la protagonista era una sosia della Blasi.

Nell’aprile 2022, durante l’Isola dei famosi, si era diffusa la voce che Ilary Blasi avesse passato la notte con Alvin, lo storico inviato del reality show. Anche in questo caso si trattava di uno scherzo tra i due, che sono amici da tempo e hanno un rapporto di goliardia. La conduttrice ha dimostrato di avere una grande ironia e di saper gestire con professionalità le situazioni più imbarazzanti.

Ilary Blasi è una donna forte e determinata, che non si lascia abbattere dalle difficoltà e dalle critiche. Ha saputo reinventarsi dopo il divorzio da Totti e ha continuato a lavorare con passione e dedizione. Ha anche trovato il tempo per dedicarsi ai suoi figli e alla sua vita sentimentale. È una showgirl completa e versatile, capace di spaziare tra diversi generi televisivi e di conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua bellezza.

Lucia Sansone per StartNews.it