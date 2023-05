Palermo – Aperte le iscrizioni al master universitario di I livello in “Gestione infermieristica del paziente in insufficienza respiratoria”

L’obiettivo del Master di cui è Coordinatore il Professore Salvatore Battaglia, e Coordinatore Vicario il Professore Nicola Scichilone, è quello di sviluppare conoscenze avanzate, che permettano la gestione autonoma, nell’ambito delle competenze infermieristiche, del paziente in insufficienza respiratoria acuta e cronica, inclusa la gestione di situazioni critiche e l’utilizzo autonomo di tecnologie avanzate per l’assistenza respiratoria non-invasiva.

“Dopo l’esperienza sui pazienti respiratori COVID – spiega Scichilone – e per le competenze già nostre abbiamo ritenuto necessario e opportuno fornire agli infermieri la possibilità di acquisire padronanza nella gestione delle problematiche connesse ai pazienti respiratori. Ritengo che per l’Azienda e per l’Università questa possa essere una occasione di crescita professionale. Il bando è appena stato publicato sul sito dell’Ateneo e avrà come sede il polo di Trapani, anche se sono sicuro che tanti dei nostri infermieri saranno interessati e troveranno il modo di frequentare considerata anche la modalità in parte virtuale”.

Il Master, articolato in moduli che includono, lezioni frontali, lezioni frontali in modalità e-learning, esercitazioni, tirocini, stage, prova finale, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività così suddivise:

lezioni frontali (360 ore, di cui 270 in presenza e 90 a distanza) e studio individuale (765 ore), per un totale di 1125 ore – 45 CFU ;

; Stage / Tirocinio 125 ore – 5 CFU ;

; Tesi / Prova finale 250 ore – 10 CFU.

Le lezioni frontali si svolgeranno nella quasi totalità dei casi il venerdì ed il sabato: per n. 8 ore giornaliere il venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; per n. 4 ore giornaliere il sabato: dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

La domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al Master deve essere compilata online seguendo la procedura indicata sul sito Unipa (https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/.content/documenti/Bando-Master-di-I-livello-in-Gestione-Infermieristica-del-Paziente-in-Insufficienza-Respiratoria-A.A.-2022-2023.pdf)