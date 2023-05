Viabilità. Firmato il contratto per lavori sulla direttrice Troina – svincolo di Agira e su tratti sempre della zona Nord

Questa mattina alla presenza del segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Enna, Michele Iacono e del dirigente del Settore Tecnico, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, è stato firmato, dai rappresentanti legali della ditta Costruzioni Ambientali di Ciminna il contratto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento di due importanti blocchi stradali ricadenti nella zona nord del territorio. Costo del progetto è di 3 milioni e 600 mila euro interamente finanziato dall’Ente dai proventi derivanti dalla vendita dei locali della università Kore di Enna. La ditta aggiudicataria che realizzerà i lavori e dovrà completarli entro 245 giorni dalla consegna, prevista per il prossimo 24 maggio, ha effettuato un ribasso a base d’asta del 32,42 per cento.

I blocchi stradali interessati ai lavori di manutenzione riguardano nello specifico la direttrice Troina- svincolo di Agira, comprendente la Sp 34, la Sp 100, la Sp 22, la Sp 21 e la Sp 21bis, la Sp 18 Agira-Nicosia e la Sp 23 b Regalbuto – Catenanuova. Si tratta di arterie strategiche per il collegamento della zona nord della provincia sia con l’asse autostradale che con i comuni limitrofi. I lavori previsti dal progetto attenzioneranno la sicurezza con l’istallazione delle barriere, si provvederà alla sistemazione dei giunti nei diversi viadotti, al rifacimento dell’asfalto, alla collocazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale e alla pulizia dei presidi idraulici. Direttore dei lavori è l’ingegnere dell’Ente, Vincenzo Tumminelli mentre responsabile unico del procedimento è il geometra, Salvatore Ragonese, a capo del servizio viabilità.

” Abbiamo scelto di investire parte delle somme introitate dalla vendita dei locali della Kore- ha commentato il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio- per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade provinciali, che dopo anni di mancata manutenzione a causa della crisi finanziaria dell’Ente, necessitano di interventi per assicurare i collegamenti. La scelta è caduta su questi blocchi stradali a seguito anche delle segnalazioni provenienti dalle comunità amministrate interessate. La viabilità è uno dei compiti precipui dell’Ente che, pur con mille difficoltà, ma con grande impegno dell’Ufficio Tecnico cerchiamo di assolvere nel migliore dei modi possibile”.