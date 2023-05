Al teatro Garibaldi di Piazza Armerina “Bugie,bugie,bugie”: Turi e Federica Amore in una brillante rappresentazione della commedia di C. Russo

Questo fine settimana, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina accoglierà la premiata compagnia teatrale la Nuova Compagnia Sipario, guidata da Turi e Federica Amore per una rappresentazione della popolare commedia “Bugie Bugie Bugie” di C. Russo. Gli spettacoli si terranno sabato 20 maggio alle 21:00 e domenica 21 maggio alle 17:30.

La compagnia, che include anche Agata Montagnino, Luca Micci, Francesco Reale e Adele Ferlito, è conosciuta per le sue interpretazioni magnetiche e vibranti. Turi Amore, oltre a recitare nel ruolo principale, dirigerà la produzione. Le scenografie sono curate da Franco Sardo, mentre Giovanni Urzi si occuperà di luci e fonica. Martina Laudani assisterà alla regia, e Valeria Amore sarà responsabile del botteghino.

Il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina si prepara ancora una volta ad accogliere gli appassionati di teatro per questo evento imperdibile. I biglietti sono ora disponibili per la prenotazione chiamando il numero 348 7725577 o 0935 684104.

Questa produzione è orgogliosamente sostenuta dalla Città di Piazza Armerina, l’Assessorato al Turismo e Spettacolo, Aristeia Farmaceutici, 4Occhi Ottico, Media Mondo e Studio dentistico Costa

“Bugie Bugie Bugie” è un’opera teatrale che promette di coinvolgere il pubblico con la sua trama avvincente e le sue performance vivaci. Si prevede che i biglietti saranno esauriti rapidamente, quindi si consiglia di prenotare in anticipo per garantirsi un posto. Non perdete questa opportunità di godere di una serata di intrattenimento di alta qualità e di supportare l’arte locale.

B.L.