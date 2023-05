Piazza Armerina – Pulizia dalle erbe infestanti: riprenderà subito dopo la festa di San Filippo

La pulizia dalla erbe infestanti come ogni anno verrà effettuata nel momento in cui il clima diventerà più secco, per evitare che le piogge primaverili possano alimentarne la crescita dopo una eliminazione precoce. Lo ha chiarito l’assessore Epifanio Di Salvo in un comunicato apparso sulla pagina Facebbok del suo assessorato. In questi giorni è facile trovare foto che ritraggono alcuni angoli della città con erbacce alte in realtà, vista la velocità con a quale si riproducono, sarebbe difficile intervenire su tutte le strade , i vicoli e le piazze della città contemporaneamente . Occorre fare un lavoro sistematico di pulitura a partire dalla fine di maggio per avere un risultato che copra anche il periodo estivo. Naturalmente, tenendo conto del periodo elettorale, facendo leva sulla disinformazione dei cittadini, alcuni candidati si giocano la carta della città sommersa dalle erbacce. Non ritengo giusto questo comportamento perché danneggia innanzitutto l’immagine della città in un periodo come questo, importante per il settore turistico.

Nicola Lo Iacono

Questo il comunicato dell’assessore Epifanio Di Salvo

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Taglio delle erbe infestanti in città.

Allo scopo di evitare che vi siano speculazioni elettorali informiamo i cittadini che il taglio dell’erba, già avviato in diversi punti della città è stato interrotto a causa delle piogge, riprenderà nei prossimi giorni. Non avrebbe avuto senso procedere con il taglio delle erbe infestanti la cui crescita sarebbe stata nuovamente alimentata dall’arrivo, previsto per questa settimana, di consistenti rovesci d’acqua. Il taglio, come ogni anno, verrà completato a partire dal periodo successivo alla Festa di San Filippo e naturalmente riguarderà anche i cimiteri. L’intera città continuerà ad essere oggetto di questo tipo di pulizia e, grazie anche all’azienda General Montaggi, che sta mettendo a disposizione mezzi e manodopera, come ogni anno, avremo una città pronta ad affrontare il periodo estivo ricco, nei propositi dell’amministrazione Cammarata, di tanti importanti appuntamenti che metteranno Piazza Armerina sotto i riflettori nazionali e internazionali. Stiamo lavorando per il decoro della città come abbiamo sempre fatto e ci scusiamo per qualche piccolo ritardo causato dalla situazione climatica.