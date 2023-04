Colti dai Carabinieri durante una battuta di caccia all’interno del Parco dei Nebrodi

Nell’ambito di predisposti servizi nelle aree rurali e boschive disposte dal Comando Legione CC “Sicilia” su tutto il territorio dell’Isola, i militari della Stazione di Cerami unitamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno effettuato un pattugliamento nel territorio di Contrada Serra Quaranta, nell’area protetta del “Parco dei Nebrodi”.

Proprio durante un attento controllo i carabinieri hanno sorpreso cinque soggetti intenti nell’organizzazione di una battuta di caccia alla fauna selvatica, rinvenendo delle armi da sparo e munizionamento idoneo all’abbattimento di mammiferi di grosse dimensioni. I soggetti sono stati condotti in caserma per un controllo accurato, all’esito del quale sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna per introduzione di armi in area naturale protetta. Le armi ed il munizionamento sono state poste sotto sequestro penale. L’attività si inquadra in una sempre più crescente attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri verso la difesa e la salvaguardia dell’ambiente.